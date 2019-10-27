Dois jovens são assassinados em bairro de Cariacica

Dois jovens foram mortos por volta das 18 horas deste domingo (27), no bairro Sotema, em Cariacica. Eles estavam parados em um carro na Rua Lucílio Chagas quando os atiradores chegaram. As vítimas ainda não foram identificadas
De acordo com a Polícia Civil (PC), os rapazes devem ter em torno de 25 anos, e o carro foi encontrado em ponto morto, o que indica que estavam parados.
O primeiro a ser atingido foi o jovem que estava dirigindo o veículo. Os atiradores chegaram no carro pelo lado do motorista e atiraram três vezes na cabeça dele e uma no braço. Ele morreu na hora.
Segundo a PC, diante da cena, o carona abriu a porta do passageiro e correu, mas foi atingido por um disparo no tórax e caiu morto a cerca de 25 metros do carro.
O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Os suspeitos ainda não foram identificados. Quem tiver informações pode ligar para o Disque Denúncia no número 181.