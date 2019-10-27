Dois jovens são assassinados em bairro de Cariacica

Duplo homicídio em Cariacica: dois homens foram mortos neste domingo (27), em Cariacica Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta

Dois jovens foram mortos por volta das 18 horas deste domingo (27), no bairro Sotema, em Cariacica . Eles estavam parados em um carro na Rua Lucílio Chagas quando os atiradores chegaram. As vítimas ainda não foram identificadas

De acordo com a Polícia Civil (PC), os rapazes devem ter em torno de 25 anos, e o carro foi encontrado em ponto morto, o que indica que estavam parados.

O primeiro a ser atingido foi o jovem que estava dirigindo o veículo. Os atiradores chegaram no carro pelo lado do motorista e atiraram três vezes na cabeça dele e uma no braço. Ele morreu na hora.

Segundo a PC, diante da cena, o carona abriu a porta do passageiro e correu, mas foi atingido por um disparo no tórax e caiu morto a cerca de 25 metros do carro.

Dois homens foram mortos neste domingo (27), em Cariacica Crédito: Internauta