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Duplo homicídio

Dois jovens são assassinados em bairro de Cariacica

Crime aconteceu no início da noite deste domingo (27), no bairro Sotema. As vítimas ainda não foram identificadas

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 20:52
Duplo homicídio em Cariacica: dois homens foram mortos neste domingo (27), em Cariacica Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta
Dois jovens foram mortos por volta das 18 horas deste domingo (27), no bairro Sotema, em Cariacica.  Eles estavam parados em um carro na Rua Lucílio Chagas quando os atiradores chegaram. As vítimas ainda não foram identificadas

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De acordo com a Polícia Civil (PC), os rapazes devem ter em torno de 25 anos, e o carro foi encontrado em ponto morto, o que indica que estavam parados.
O primeiro a ser atingido foi o jovem que estava dirigindo o veículo.  Os atiradores chegaram no carro pelo lado do motorista e atiraram três vezes na cabeça dele e uma no braço. Ele morreu na hora.
Segundo a PC, diante da cena, o carona abriu a porta do passageiro e correu, mas foi atingido por um disparo no tórax e caiu morto a cerca de 25 metros do carro. 
Dois homens foram mortos neste domingo (27), em Cariacica Crédito: Internauta
O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Os suspeitos ainda não foram identificados. Quem tiver informações pode ligar para o Disque Denúncia no número 181.

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