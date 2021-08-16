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Violência

Dois homens são mortos em menos de 24h em Novo Horizonte, na Serra

Além das duas vítimas, uma pessoa foi baleada. Todos os crimes foram registrados no bairro Novo Horizonte entre o último sábado (14) e o domingo (15)

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 11:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2021 às 11:20
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Dois homens foram mortos e uma pessoa baleada em menos de 24 horas no bairro Novo Horizonte, na Serra. O primeiro crime aconteceu na noite de sábado (14), quando houve um tiroteio na região. O segundo assassinato aconteceu na tarde de domingo (15), em uma rua do bairro, durante um evento com mais de 100 pessoas.
De acordo com informações da Polícia Militar, no sábado (14), por volta de 23h40, houve um tiroteio próximo à praça do bairro e um homem, não identificado, foi morto. A polícia disse que ele não tinha documentos, e ninguém o conhecia no local. O homem aparentava ter entre 22 e 27 anos de idade e recebeu vários tiros, a maioria deles no rosto. Quando os militares chegaram, já encontraram a vítima morta.

BALEADO NO SÁBADO

No mesmo tiroteio, um homem de 42 anos foi baleado na perna e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, também na Serra. Ele disse aos policiais que não conhecia a autoria ou a motivação dos disparos e que estava na rua quando os tiros começaram. O homem disse ainda que foi buscar abrigo contra os tiros e acabou sendo vítima de bala perdida.
O homem foi transferido da UPA para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. De acordo com informações da TV Gazeta, posteriormente, a polícia descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Até a manhã desta segunda-feira (16), ele estava internado sob escolta do policial.

HOMEM MORTO NO DOMINGO

No domingo (15), por volta das 17 horas, um homem identificado como Adriano Tereza, de 32 anos, foi baleado na Rua Flamingo, também em Novo Horizonte.
De acordo com o boletim da PM, ele foi atingido por quatro disparos de arma de fogo durante um evento com cerca de 150 pessoas. Após ser baleado, Adriano foi socorrido por moradores e levado para UPA de Carapina, mas morreu no local.
A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra vai investigar os crimes.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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