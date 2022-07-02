Dois homens em uma motocicleta são mortos a tiros em Guriri

Moto derrubada na cena do crime, em Guriri. Dois homens foram mortos na madrugada deste sábado (2) Crédito: Leitor

Dois homens foram mortos a tiros no balneário de Guriri, em São Mateus , no Norte do Estado, na madrugada deste sábado (2). A Polícia Militar informou que foi acionada e foi até o local, onde testemunhas disseram que dois homens andavam em uma motocicleta quando dois criminosos também em uma motocicleta se aproximaram e atiraram neles.

O carona foi atingido e caiu no mesmo local, já o condutor conseguiu pilotar por algum tempo, mas acabou colidindo com a traseira de um veículo e caiu na pista. Quando a vítima estava no chão, os suspeitos teriam atirado novamente contra ele e fugido.

A Polícia Militar fez buscas no local, mas nenhum suspeito foi localizado.

A Polícia Civil informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação por enquanto não serão divulgados pela polícia.

A Polícia Civil destaca ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.