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Vila Rubim

Dois funcionários são feridos com tesoura durante furto em supermercado de Vitória

Segundo a Guarda Municipal, mulher de 34 anos tentou levar cigarros e esponjas de aço e atacou os trabalhadores ao ser detida

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 15:58

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 set 2026 às 15:58
A suspeita tentava fugir do local com três maços de cigarro e um pacote de esponjas de aço Guarda Municipal de Vitória/Divulgação

Uma mulher de 34 anos foi detida na manhã desta quarta-feira (23) após tentar levar produtos de um supermercado localizado na Vila Rubim, em Vitória, e ferir dois funcionários, de 21 e 30 anos, com uma tesoura. A identidade dela não foi divulgada.


Segundo a Guarda Municipal de Vitória, que foi acionada por testemunhas durante um patrulhamento na região, a suspeita tentava fugir do local com três maços de cigarro e um pacote de esponjas de aço.


Os funcionários do estabelecimento conseguiram detê-la antes da fuga, levando-a para o depósito do supermercado. Segundo o inspetor Alberti, da Guarda Municipal, enquanto os trabalhadores conferiam os itens furtados, a mulher os atacou. 


"Eles estavam conferindo os itens furtados, quando a mulher pegou uma tesoura esquecida no local e partiu pra cima dos dois", relata o inspetor.


Um dos funcionários sofreu dois cortes superficiais, um no ombro e outro na perna. O outro trabalhador foi atingido com mais força no ombro. 


A tesoura utilizada pela suspeita chegou a quebrar durante o ataque. As duas vítimas foram levadas para o Pronto Atendimento da Praia do Suá.


Após as agressões, a suspeita foi contida por testemunhas até a chegada da Guarda Municipal. Em seguida, foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória, onde, segundo a Polícia Civil,foi autuada em flagrante por roubo majorado. Ela será encaminhada ao sistema prisional.

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Furto Vila Rubim Guarda Municipal Vitória (ES)
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