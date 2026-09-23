Dois funcionários são feridos com tesoura durante furto em supermercado de Vitória

Uma mulher de 34 anos foi detida na manhã desta quarta-feira (23) após tentar levar produtos de um supermercado localizado na Vila Rubim, em Vitória, e ferir dois funcionários, de 21 e 30 anos, com uma tesoura. A identidade dela não foi divulgada.
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, que foi acionada por testemunhas durante um patrulhamento na região, a suspeita tentava fugir do local com três maços de cigarro e um pacote de esponjas de aço.
Os funcionários do estabelecimento conseguiram detê-la antes da fuga, levando-a para o depósito do supermercado. Segundo o inspetor Alberti, da Guarda Municipal, enquanto os trabalhadores conferiam os itens furtados, a mulher os atacou.
"Eles estavam conferindo os itens furtados, quando a mulher pegou uma tesoura esquecida no local e partiu pra cima dos dois", relata o inspetor.
Um dos funcionários sofreu dois cortes superficiais, um no ombro e outro na perna. O outro trabalhador foi atingido com mais força no ombro.
A tesoura utilizada pela suspeita chegou a quebrar durante o ataque. As duas vítimas foram levadas para o Pronto Atendimento da Praia do Suá.
Após as agressões, a suspeita foi contida por testemunhas até a chegada da Guarda Municipal. Em seguida, foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória, onde, segundo a Polícia Civil,foi autuada em flagrante por roubo majorado. Ela será encaminhada ao sistema prisional.