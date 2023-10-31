Dois adolescentes são detidos por populares após assaltar loja na Serra

Dois adolescentes, de 13 e 14 anos, foram contidos por populares após assaltarem uma loja de roupas no bairro Parque Residencial Laranjeira, na Serra, na tarde desta segunda-feira (30). Eles foram pegos quando saíam do estabelecimento com os celulares e dinheiro roubados. Apesar de somente a dupla ter sido parada por quem estava perto do local, o roubo foi realizado junto a um terceiro suspeito, que não foi encontrado.

De acordo com Boletim de Ocorrência registrado pelo 6º Batalhão da Polícia Militar, os adolescentes contaram aos agentes da corporação que foram roubar após terem sido convidados por uma pessoa - que não foi identificada - para roubarem uma casa no município de Santa Tereza, região Serrana do Espírito Santo. Na residência, foi prometido a eles que havia armas, dinheiro e um carro Chevrolet Camaro, sendo o veículo já encomendado para ser destinado a alguém, mas primeiro era necessário cometer o roubo no bairro Laranjeiras, Serra.

A câmera de videomonitoramento da loja pegou o momento em que os jovens entram no local e anunciam o crime. O primeiro a aparecer na gravação coloca a mão na cintura e direciona as duas atendentes e duas clientes a um cômodo onde são vigiadas pelos outros dois assaltantes enquanto ele pega os pertences. Após guardar o dinheiro do caixa no próprio corpo, o primeiro adolescente entra na sala onde estavam as vítimas e leva os aparelhos telefônicos e sai junto dos outros dois.