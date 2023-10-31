Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Roubaram celulares e dinheiro

Dois adolescentes são detidos por populares após assaltar loja na Serra

Menores, junto a um terceiro indivíduo que conseguiu fugir, colocaram duas atendentes e duas clientes em uma sala enquanto cometiam o roubo n tarde desta segunda-feira (30)

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 05:57

Publicado em 

31 out 2023 às 05:57
Dois adolescentes, de 13 e 14 anos, foram contidos por populares após assaltarem uma loja de roupas no bairro Parque Residencial Laranjeira, na Serra, na tarde desta segunda-feira (30). Eles foram pegos quando saíam do estabelecimento com os celulares e dinheiro roubados. Apesar de somente a dupla ter sido parada por quem estava perto do local, o roubo foi realizado junto a um terceiro suspeito, que não foi encontrado.
De acordo com Boletim de Ocorrência registrado pelo 6º Batalhão da Polícia Militar, os adolescentes contaram aos agentes da corporação que foram roubar após terem sido convidados por uma pessoa - que não foi identificada - para roubarem uma casa no município de Santa Tereza, região Serrana do Espírito Santo. Na residência, foi prometido a eles que havia armas, dinheiro e um carro Chevrolet Camaro, sendo o veículo já encomendado para ser destinado a alguém, mas primeiro era necessário cometer o roubo no bairro Laranjeiras, Serra.
A câmera de videomonitoramento da loja pegou o momento em que os jovens entram no local e anunciam o crime. O primeiro a aparecer na gravação coloca a mão na cintura e direciona as duas atendentes e duas clientes a um cômodo onde são vigiadas pelos outros dois assaltantes enquanto ele pega os pertences. Após guardar o dinheiro do caixa no próprio corpo, o primeiro adolescente entra na sala onde estavam as vítimas e leva os aparelhos telefônicos e sai junto dos outros dois. 
A dupla foi conduzida para a 3º Delegacia Regional de Serra para que as medidas administrativas cabíveis fossem realizadas. A PM foi demandada sobre a atual localização dos adolescentes, mas até a publicação da matéria não recebemos retorno. 

Veja Também

Adolescente com 20 passagens pela polícia é detido com submetralhadora no ES

Deu pena! Polícia investiga o roubo de 20 galinhas gordas no ES

Suspeitos furam bloqueio policial e atiram contra militares em Iúna

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Outono-inverno: 4 grupos de cores para usar na maquiagem
Imagem de destaque
Signo da Serpente: descubra as principais características no Horóscopo Chinês

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados