Detento do semiaberto é assassinado em rua da Glória

Maxiel Lima Chagas foi morto na avenida principal do bairro Glória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem foi morto com um tiro no peito na avenida principal do bairro Glória, em Vila Velha , na noite desta terça-feira (11). Maxiel Lima Chagas, de 34 anos, cumpria pena em regime semiaberto e voltava para a Casa de Custódia, localizada no bairro, quando foi abordado e atingido por um tiro no peito.

De acordo com testemunhas, a vítima caminhava pela rua por volta das 18h30 e foi surpreendida por dois homens que estavam em um carro preto. O carona saiu do veículo armado e começou a atirar. Maxiel ainda correu, mas caiu a cerca de 200 metros de distância e não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com quem testemunhou o crime, um outro carro branco dava cobertura aos criminosos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), Maxiel estava preso desde 2012 e cumpria pena por agressão, tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma e roubo.

Equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local do crime e recolheram o corpo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Na fachada das casas do bairro Glória ficaram as marcas dos tiros, mas, assustados, os moradores não quiseram comentar o assunto.

A perícia esteve no local e recolheu algumas cápsulas de calibre 380. O corpo de Maxiel foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.