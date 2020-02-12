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Vila Velha

Detento do semiaberto é assassinado em rua da Glória

Maxiel Lima Chagas, de 34 anos, foi abordado e atingido por um tiro no peito

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 09:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 09:05
Maxiel Lima Chagas foi morto na avenida principal do bairro Glória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi morto com um tiro no peito na avenida principal do bairro Glória, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (11). Maxiel Lima Chagas, de 34 anos, cumpria pena em regime semiaberto e voltava para a Casa de Custódia, localizada no bairro, quando foi abordado e atingido por um tiro no peito.

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De acordo com testemunhas, a vítima caminhava pela rua por volta das 18h30 e foi surpreendida por dois homens que estavam em um carro preto. O carona saiu do veículo armado e começou a atirar. Maxiel ainda correu, mas caiu a cerca de 200 metros de distância e não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com quem testemunhou o crime, um outro carro branco dava cobertura aos criminosos.
De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), Maxiel estava preso desde 2012 e cumpria pena por agressão, tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma e roubo.
Equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local do crime e recolheram o corpo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Na fachada das casas do bairro Glória ficaram as marcas dos tiros, mas, assustados, os moradores não quiseram comentar o assunto.
A perícia esteve no local e recolheu algumas cápsulas de calibre 380. O corpo de Maxiel foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
Com informações do G1ES

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