Desespero: família procura por jovem da Bahia que desapareceu no ES

Victor Hugo manteve contato com a mãe pela última vez no dia 22 de maio Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A família de um jovem, de 19 anos, que veio da Bahia para trabalhar na colheita de café em Linhares , no Norte do Espírito Santo , está desesperada após ele ter desaparecido. Victor Hugo Rodrigues manteve contato com a mãe pela última vez no dia 22 de maio e desde então não respondeu às mensagens e não foi mais visto.

A previsão era que o jovem trabalhasse por três meses em uma fazenda, mas o jovem tinha a intenção de voltar para a Bahia, após sentir que não havia se adaptado. Ele iria retornar para Porto Seguro no último dia 25.

Em entrevista para a TV Santa Cruz, afiliada da TV Globo em Porto Seguro, a mãe do jovem, a autônoma Emanuele Vitória Gomes Rodrigues, contou que o filho saiu da cidade baiana no dia 18 de abril e chegou em Linhares no dia seguinte. Os dois conversavam todos os dias.

“Ele me falou que ia para um cafezal, mas não me falou onde, que fazenda era, mas que estava em Linhares. Ele saiu no dia 18 e chegou no dia 19 (de abril) em Linhares. Ele nunca ficou um dia sem me mandar uma mensagem. Eu falei com ele pela última vez no dia 22 (de maio). Os dias têm sido terríveis, porque eu não tenho notícia dele. Nem de roupa que ele saiu, de horário”, relatou a mãe, aos prantos.

A informação que Emanuele teve era que o filho estava trabalhando em uma fazenda perto da lagoa Presente de Deus, no interior de Linhares. No dia 27, a autônoma veio até Linhares procurar pelo filho e denunciar o desaparecimento na delegacia.

“Nós fomos a Linhares com um amigo e a minha irmã. Fomos procurar onde ele mandou a localização próxima a uma lagoa chamada Presente de Deus, em uma bar chamado Bar do Índio. Lá, pessoas disseram que nunca tinham visto ele".

"Antes de chegarmos ao bar, algumas pessoas disseram que viram ele antes de desaparecer. Não souberam me informar em qual fazenda ele trabalhava, se estava em um grupo. A gente andou, procurou, de pessoa a pessoa na rua, mas as pessoas falavam que não viam, não sei se tinham medo. A gente não sabe se ele ficou lá por uns dias ou se foi para outra fazenda depois. Não sabemos" Emanuele Vitória Gomes Rodrigues - Autônoma

Segundo a mãe de Victor Hugo, pessoas mandaram mensagem para ela com informações falsas. A última que Emanuele recebeu indicava que o jovem teria sido visto em Rio Bananal. “Se alguém puder dar alguma informação, por favor, liga para a polícia. Mas uma informação verídica, nada de notícia falsa, porque a minha dor é muito grande. Já teve gente entrando em contato, mas provavelmente querendo tirar dinheiro. Não façam isso. Eu quero encontrar o meu filho, pelo amor de Deus”, implorou.

Buscas e investigações

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, os investigadores tiveram a informação de que Victor Hugo teria tido desavenças com colegas de trabalho na fazenda. O que a polícia sabe, até o momento, é que ele foi embora do cafezal, mas não retornou mais.

“A informação que temos é que ele saiu da propriedade rural e não retornou. A gente continua procurando por ele, contando que esteja vivo. Chegaram várias informações de que ele teria brigado com pessoas que trabalhavam na propriedade rural. Nenhuma ainda teve a comprovação pelos policiais. Os policiais foram até a propriedade rural e fizeram buscas na região. Agora estamos esperando notícias ou informações da comunidade para indicar onde ele pode estar”, comentou o delegado.