Pescador que já foi confundido com morto é baleado em Piúma

Pescador Maciel Fernandes dos Santos, de 41 anos, chegou a ser confundido com um morto em janeiro deste ano Crédito: Arquivo da família

Um homem de 41 anos foi alvo de diversos tiros na madrugada de domingo (4), no bairro Céu Azul, em Piúma , no Litoral Sul do Estado. Devido à gravidade dos ferimentos, Maciel Fernandez dos Santos precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória

Em entrevista à reportagem, o irmão do pescador, Leomar Fernandes Santos Santana, contou que Maciel precisou passar por uma cirurgia para retirar os projeteis de arma de fogo, que o atingiram na virilha, na cabeça e no tórax.

"Fomos informados que ele passou pela cirurgia e está aguardando um acompanhante no hospital. Ninguém da família conseguiu ir ainda, mas alguém já está indo ficar com ele", disse.

De acordo com a Polícia Militar, a esposa da vítima contou que ela e Maciel estavam em casa, quando alguém chegou chamando o pescador pelo nome — ele teria saído com a pessoa. Em seguida, ela foi informada que o companheiro havia sofrido uma tentativa de homicídio em frente a um bar da região. Ninguém soube dizer sobre a autoria do crime.

Inicialmente, Maciel foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital da região, de onde foi transferido para Vitória.

Policiais militares realizaram buscas no local do crime, mas nenhum suspeito foi localizado A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil não enviou resposta até a publicação deste texto.

Confundido com morto

O engano foi descoberto quando a família recebeu o corpo para ser velado. Ao abrir o caixão, familiares ficaram surpresos ao ver que o defunto não era o parente deles. O dono da funerária contratada disse que, após entregar o cadáver à família, recebeu a informação por telefone de que o entregue tinha características de um morador que estava sumido. Tratava-se do catador de materiais recicláveis Claudemir Moreira, de 36 anos.