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Tentativa de homicídio

Pescador que já foi confundido com morto é baleado em Piúma

Em janeiro deste ano, Maciel chegou a ser dado como morto pela família após um assassinato em Piúma, no Litoral Sul do Estado. À época, ele estava pescando em alto-mar
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

05 jun 2023 às 12:45

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 12:45

Pescador Maciel Fernandes dos Santos, de 41 anos, está vivo pescando em alto-mar
Pescador Maciel Fernandes dos Santos, de 41 anos, chegou a ser confundido com um morto  em janeiro deste ano Crédito: Arquivo da família
Um homem de 41 anos foi alvo de diversos tiros na madrugada de domingo (4), no bairro Céu Azul, em Piúma, no Litoral Sul do Estado. Devido à gravidade dos ferimentos, Maciel Fernandez dos Santos precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Em entrevista à reportagem, o irmão do pescador, Leomar Fernandes Santos Santana, contou que Maciel precisou passar por uma cirurgia para retirar os projeteis de arma de fogo, que o atingiram na virilha, na cabeça e no tórax.
"Fomos informados que ele passou pela cirurgia e está aguardando um acompanhante no hospital. Ninguém da família conseguiu ir ainda, mas alguém já está indo ficar com ele", disse.
De acordo com a Polícia Militar, a esposa da vítima contou que ela e Maciel estavam em casa, quando alguém chegou chamando o pescador pelo nome — ele teria saído com a pessoa. Em seguida, ela foi informada que o companheiro havia sofrido uma tentativa de homicídio em frente a um bar da região. Ninguém soube dizer sobre a autoria do crime.
Inicialmente, Maciel foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital da região, de onde foi transferido para Vitória.
Policiais militares realizaram buscas no local do crime, mas nenhum suspeito foi localizado A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil não enviou resposta até a publicação deste texto. 

Confundido com morto

Em janeiro deste ano, Maciel chegou a ser dado como morto pela família após um assassinato em Piúma, no litoral Sul do Estado. À época, ele estava pescando em alto-mar. A família do pescador reconheceu erroneamente o corpo de outro morador da cidade.
O engano foi descoberto quando a família recebeu o corpo para ser velado. Ao abrir o caixão, familiares ficaram surpresos ao ver que o defunto não era o parente deles. O dono da funerária contratada disse que, após entregar o cadáver à família, recebeu a informação por telefone de que o entregue tinha características de um morador que estava sumido. Tratava-se do catador de materiais recicláveis Claudemir Moreira, de 36 anos. 
Segundo parentes do pescador Maciel Fernandes dos Santos, ele saiu para pescar em alto-mar e ficou incomunicável. A confusão começou quando houve um assassinato no bairro Céu Azul, em Piúma. 

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