Pescador que já foi confundido com morto é baleado em Piúma

Em entrevista à reportagem, o irmão do pescador, Leomar Fernandes Santos Santana, contou que Maciel precisou passar por uma cirurgia para retirar os projeteis de arma de fogo, que o atingiram na virilha, na cabeça e no tórax.
"Fomos informados que ele passou pela cirurgia e está aguardando um acompanhante no hospital. Ninguém da família conseguiu ir ainda, mas alguém já está indo ficar com ele", disse.
De acordo com a Polícia Militar, a esposa da vítima contou que ela e Maciel estavam em casa, quando alguém chegou chamando o pescador pelo nome — ele teria saído com a pessoa. Em seguida, ela foi informada que o companheiro havia sofrido uma tentativa de homicídio em frente a um bar da região. Ninguém soube dizer sobre a autoria do crime.
Inicialmente, Maciel foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital da região, de onde foi transferido para Vitória.
Policiais militares realizaram buscas no local do crime, mas nenhum suspeito foi localizado A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil não enviou resposta até a publicação deste texto.
Confundido com morto
Em janeiro deste ano, Maciel chegou a ser dado como morto pela família após um assassinato em Piúma, no litoral Sul do Estado. À época, ele estava pescando em alto-mar. A família do pescador reconheceu erroneamente o corpo de outro morador da cidade.
O engano foi descoberto quando a família recebeu o corpo para ser velado. Ao abrir o caixão, familiares ficaram surpresos ao ver que o defunto não era o parente deles. O dono da funerária contratada disse que, após entregar o cadáver à família, recebeu a informação por telefone de que o entregue tinha características de um morador que estava sumido. Tratava-se do catador de materiais recicláveis Claudemir Moreira, de 36 anos.
Segundo parentes do pescador Maciel Fernandes dos Santos, ele saiu para pescar em alto-mar e ficou incomunicável. A confusão começou quando houve um assassinato no bairro Céu Azul, em Piúma.