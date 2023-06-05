Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime de trânsito

Motorista embriagado e sem CNH é preso após acidente em Colatina

Carro saiu da pista, caiu de barranco e capotou na zona rural de Colatina. Motorista negou fazer o teste do bafômetro no local, mas depois fez na delegacia
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 jun 2023 às 12:24

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 12:24

Motorista foi preso após acidente em Colatina
Motorista foi preso após acidente em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 69 anos foi preso por dirigir embriagado e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) após um acidente com o carro que ele conduzia na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (4). Segundo a Polícia Militar, o veículo saiu da pista e capotou após cair de um barranco. Um passageiro, de 71 anos, ficou preso às ferragens e foi socorrido. O nome do condutor não foi divulgado.
A PM informou que equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram atendimento às vítimas envolvidas no acidente. Foi observado que o motorista apresentava sintomas visíveis de embriaguez. Ele disse que não possui CNH e recusou o teste do bafômetro e também o atendimento médico.
O condutor do carro foi levado até a Delegacia Regional de Colatina, onde foi submetido ao bafômetro, que comprovou que ele havia ingerido bebida alcoólica – com resultado que configura crime de trânsito – igual ou acima de 0,34 mg/l. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.
A reportagem não obteve mais informações sobre o estado de saúde do passageiro que foi socorrido na ocorrência. 

Veja Também

Jovem é executado dentro casa em Riviera da Barra, Vila Velha

Mulher é internada após ser agredida pelo tio e por ex-marido em Cariacica

Venda Nova do Imigrante registra temperatura mais baixa do ano no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Civil Samu Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Qual o melhor laser para sua pele? Entenda as diferenças entre as tecnologias
Imagem de destaque
Inflamação crônica: 5 alimentos que podem estar por trás das dores articulares
Imagem de destaque
Fornecimento de água é paralisado em mais de 20 bairros na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados