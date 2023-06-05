Motorista embriagado e sem CNH é preso após acidente em Colatina

Um homem de 69 anos foi preso por dirigir embriagado e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) após um acidente com o carro que ele conduzia na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (4). Segundo a Polícia Militar, o veículo saiu da pista e capotou após cair de um barranco. Um passageiro, de 71 anos, ficou preso às ferragens e foi socorrido. O nome do condutor não foi divulgado.
A PM informou que equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram atendimento às vítimas envolvidas no acidente. Foi observado que o motorista apresentava sintomas visíveis de embriaguez. Ele disse que não possui CNH e recusou o teste do bafômetro e também o atendimento médico.
O condutor do carro foi levado até a Delegacia Regional de Colatina, onde foi submetido ao bafômetro, que comprovou que ele havia ingerido bebida alcoólica – com resultado que configura crime de trânsito – igual ou acima de 0,34 mg/l. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.
A reportagem não obteve mais informações sobre o estado de saúde do passageiro que foi socorrido na ocorrência.