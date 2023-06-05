Jovem é executado dentro casa em Riviera da Barra, Vila Velha

Um jovem de 19 anos foi assassinado com 10 tiros dentro de casa no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. Segundo denûncia anônima feita à Polícia Militar, criminosos invadiram a residência e mataram Alexandre dos Santos de Jesus Neves na noite de domingo (4).
Segundo a Polícia Militar, a denúncia feita à corporação informava que três indivíduos entraram na casa onde estava o jovem e o executaram. Uma equipe foi ao local Alexandre já sem vida. No local do crime, militares encontraram munições não deflagradas de pistolas de calibres .380 e 9 mm.
Segundo o boletim de ocorrência, registrado pela PM, não foi possível confirmar a motivação e autoria do crime.
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares.