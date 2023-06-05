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10 tiros

Jovem é executado dentro casa em Riviera da Barra, Vila Velha

Conforme denúncia anônima à PM, três indivíduos entraram na residência e mataram Alexandre dos Santos de Jesus Neves, de 19 anos, na noite de domingo (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2023 às 11:32

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 11:32

Um jovem de 19 anos foi assassinado com 10 tiros dentro de casa no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. Segundo denûncia anônima feita à Polícia Militar, criminosos invadiram a residência e mataram Alexandre dos Santos de Jesus Neves na noite de domingo (4).
Segundo a Polícia Militar, a denúncia feita à corporação informava que três indivíduos entraram na casa onde estava o jovem e o executaram. Uma equipe foi ao local Alexandre já sem vida. No local do crime, militares encontraram munições não deflagradas de pistolas de calibres .380 e 9 mm.
Segundo o boletim de ocorrência, registrado pela PM, não foi possível confirmar a motivação e autoria do crime.
Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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