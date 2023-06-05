Venda Nova do Imigrante registra temperatura mais baixa do ano no ES

A cidade de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, registrou a menor temperatura mínima do ano, nesta segunda-feira (5). Durante a madrugada, o termômetro da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) marcou 8ºC. Essa é a menor temperatura registrada no Estado neste ano e supera os 8,5ºC, registrados em 19 de maio no município.
Segundo o Inmet, a cidade de Afonso Claúdio, na mesma região, também bateu recorde de frio. Foram 11,2ºC, menor que os 11,9ºC registrados em 25 de maio.
Confira abaixo as menores temperaturas registradas no Estado neste ano até o momento.
- Alegre: 12,3ºC (20/05/2023)
- Marilândia: 13ºC (20/05/2023)
- Ecoporanga: 13,7ºC (20/05/2023)
- Vila Velha: 14,3ºC (17/05/2023)
- Alfredo Chaves: 15,2ºC (17/05/2023)
- Presidente Kennedy: 15,2ºC (20/05/2023)
- São Mateus: 15,7ºC (22/05/2023)
- Vitória: 16,1ºC (20/05/2023)
- Linhares: 16,5ºC (19/05/2023)
Inverno vem aí
O inverno é um das quatro estações do ano, inicia-se no final do outono e termina com o início da primavera. No Brasil, ele começa no dia 21 de junho e acaba em 23 de setembro.