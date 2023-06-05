Mulher é internada após ser agredida pelo tio e por ex-marido em Cariacica

Uma mulher de 37 anos precisou ser internada em um hospital após ser agredida pelo tio e pelo ex-marido dela na tarde de domingo (4), no bairro Tucum, em Cariacica . Logo após as agressões, a vítima foi levada ao Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, no mesmo município, por conta dos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar , uma equipe foi acionada e prosseguiu até o PA de Alto Lage, e, no local, foram informados pela equipe médica que a vítima estava ferida, em estado de choque e tendo convulsões.

Em seguida, os militares conseguiram contato com uma jovem que havia levado a mulher até o PA e obtiveram informações a respeito do paradeiro de um dos suspeitos. Os policiais prosseguiram até a residência dele, no bairro Tucum.

O homem de 51 anos foi encontrado no local, com sintomas de embriaguez, e encaminhado à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória

Posteriormente, os policiais retornaram a unidade de saúde, onde, já medicada e estabilizada, a vítima confirmou que o homem detido, que é tio dela, foi um dos agressores, junto com o ex-marido dela, que fugiu do local. Por conta do estado de saúde, a mulher foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.