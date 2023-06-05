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Bairro Tucum

Mulher é internada após ser agredida pelo tio e por ex-marido em Cariacica

Agressões aconteceram na tarde de domingo (4), no bairro Tucum; segundo a médica que atendeu a vítima, de 37 anos, ela estava ferida, em estado de choque e tendo convulsões
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 jun 2023 às 11:47

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 11:47

Uma mulher de 37 anos precisou ser internada em um hospital após ser agredida pelo tio e pelo ex-marido dela na tarde de domingo (4), no bairro Tucum, em Cariacica. Logo após as agressões, a vítima foi levada ao Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, no mesmo município, por conta dos ferimentos.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada e prosseguiu até o PA de Alto Lage, e, no local, foram informados pela equipe médica que a vítima estava ferida, em estado de choque e tendo convulsões.
Em seguida, os militares conseguiram contato com uma jovem que havia levado a mulher até o PA e obtiveram informações a respeito do paradeiro de um dos suspeitos. Os policiais prosseguiram até a residência dele, no bairro Tucum.
O homem de 51 anos foi encontrado no local, com sintomas de embriaguez, e encaminhado à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.
Posteriormente, os policiais retornaram a unidade de saúde, onde, já medicada e estabilizada, a vítima confirmou que o homem detido, que é tio dela, foi um dos agressores, junto com o ex-marido dela, que fugiu do local. Por conta do estado de saúde, a mulher foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
O tio da jovem foi autuado em flagrante por lesão corporal, na forma da lei Maria da Penha. Como não recolheu a fiança, definida pela autoridade de plantão, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). O outro suspeito ainda não foi localizado. 

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