Suspeito de matar homem e deixar corpo às margens de rodovia é preso no ES

Um homem de 37 anos, suspeito de matar Eliseu Elias Rodrigues, 38 anos, a tiros e deixar o corpo às margens da BR 262, Ibatiba, na Região do Caparaó, na noite do dia 27 de abril, foi preso na tarde deste domingo (4), em uma avenida do município. A prisão ocorreu durante uma abordagem policial.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que na noite do crime Eliseu estava bebendo na companhia do suspeito . Em seguida, pela manhã, vítima deixou a motocicleta em um posto de combustíveis e entrou no veículo do suspeito.
A investigação aponta que os dois homens combinaram de retornar a uma casa de prostituição para buscar duas acompanhantes. No entanto, durante o trajeto, o suspeito parou o veículo na zona rural do município e alvejou Eliseu, fugindo em seguida.
Prisão
Com a conclusão da investigação, a Polícia Civil pediu pela prisão temporária do suspeito, decisão expedida na tarde de sexta-feira (3). Dois dias depois, durante uma abordagem da Polícia Militar em uma avenida de Ibatiba, foi constatado que havia a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.
O homem foi encaminhado ao plantão da Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Nesta segunda-feira (2), o titular da Delegacia de Ibatiba, delegado Tiago Dorneles, disse que foi realizado o interrogatório do suspeito, que confessou o crime e contou detalhes do fato.
O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado pela traição e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana, onde está a disposição da Justiça.