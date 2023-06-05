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Crime em Ibatiba

Suspeito de matar homem e deixar corpo às margens de rodovia é preso no ES

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que na noite do crime, Eliseu estava na companhia do suspeito bebendo
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

05 jun 2023 às 14:30

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 14:30

Ibatiba
Delegacia Regional de Ibatiba Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem de 37 anos, suspeito de matar Eliseu Elias Rodrigues, 38 anos, a tiros e deixar o corpo às margens da BR 262, Ibatiba, na Região do Caparaó, na noite do dia 27 de abril, foi preso na tarde deste domingo (4), em uma avenida do município. A prisão ocorreu durante uma abordagem policial. 
De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que na noite do crime Eliseu estava bebendo na companhia do suspeito . Em seguida, pela manhã, vítima deixou a motocicleta em um posto de combustíveis e entrou no veículo do suspeito.
A investigação aponta que os dois homens combinaram de retornar a uma casa de prostituição para buscar duas acompanhantes. No entanto, durante o trajeto, o suspeito parou o veículo na zona rural do município e alvejou Eliseu, fugindo em seguida. 

Prisão 

Com a conclusão da investigação, a Polícia Civil pediu pela prisão temporária do suspeito, decisão expedida na tarde de sexta-feira (3). Dois dias depois, durante uma abordagem da Polícia Militar em uma avenida de Ibatiba, foi constatado que havia a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. 
O homem foi encaminhado ao plantão da Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Nesta segunda-feira (2), o titular da Delegacia de Ibatiba, delegado Tiago Dorneles, disse que foi realizado o interrogatório do suspeito, que confessou o crime e contou detalhes do fato. 
O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado pela traição e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana, onde está a disposição da Justiça.  

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BR 262 homicídio Ibatiba Polícia Civil Polícia Militar
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