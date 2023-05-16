Desaparecimento de motoboy ainda é mistério em Conceição da Barra

Kauã dos Santos Ferreira, de 20 anos, desapareceu no dia 28 de março, após sair com amigos, com quem ele morava em Conceição da Barra Crédito: Acervo pessoal

Após quase dois meses (50 dias nesta terça-feira, 16), o caso do desaparecimento de Kauã dos Santos Ferreira, de 20 anos, continua sem respostas em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A família disse estar angustiada para que o corpo do jovem seja encontrado. O caso permanece em investigação pela Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra.

Segundo a família do jovem, Kauã morava no bairro Floresta com um casal de amigos e saiu com eles para um bar no bairro. Ele deixou o estabelecimento e depois não foi mais visto. O rapaz trabalhava como motoboy, mas no dia que desapareceu estava de folga e resolveu sair com os colegas. Do bar, ele saiu de bicicleta, sem dizer para onde ia e não voltou mais.

A família relatou para a reportagem de A Gazeta que recebeu imagens de videomonitoramento do bar em que Kauã aparece saindo do local. Os familiares foram atrás de mais informações e receberam mensagens por uma rede social de uma pessoa que não quis se identificar, que dizia que o jovem teria sido morto e enterrado no bairro Santo Amaro, na mesma cidade, em um local de difícil acesso devido ao tráfico de drogas.

Eles contam que tiveram acesso também a outro vídeo suspeito sobre o que teria acontecido com Kauã e afirmaram ter encaminhado para a Polícia Civil. O pai e a madrasta do motoboy, que moravam em Conceição da Barra, afirmaram que foi necessário mudar para outra cidade porque estavam sofrendo ameaças.

A Gazeta procurou a Polícia Civil na última semana, que, em nota, afirmou que as investigações e as diligências da Delegacia de Conceição da Barra estão em andamento. "Testemunhas e pais do jovem já foram ouvidos, mas, até o momento, ele não foi localizado", reforçou a corporação.