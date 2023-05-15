Polícia apreende uma tonelada de maconha e 20 kg de crack no ES

Em um intervalo de horas, a equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) apreendeu uma tonelada de maconha e 20 kg de crack no último fim de semana. Segundo a Polícia Civil, as drogas seriam distribuídas para traficantes da Grande Vitória

A corporação explicou, em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (15), que o crack foi apreendido na noite de sexta-feira (12), na região de Vila Nova, em Ibatiba, no Caparaó. A droga estava escondida em um caminhão de melancia e o motorista, um homem de 40 anos, foi detido.

Já a apreensão de maconha ocorreu em um imóvel no bairro Palmeiras, em Guarapari, na manhã de sábado (13). Os suspeitos que estavam no local fugiram no momento da operação policial.

De acordo com a delegada adjunta do Denarc, Larissa Lacerda, as apreensões ocorreram após trabalho do setor de inteligência, que monitorava o caminhão de melancia. O veículo, segundo ela, saiu de Rondônia rumo ao Espírito Santo, para distribuir os entorpecentes na Grande Vitória.

"A equipe conseguiu abordar o caminhão no município de Ibatiba. Após verificação por parte dos policiais, um deles, que é vistoriador, conseguiu verificar que o tanque de combustível do caminhão tinha sinais de adulteração, com solda recente" Larissa Lacerda - Delegada adjunta do Denarc

Os policiais então conseguiram encontrar um compartimento feito pelos criminosos no tanque de combustível. O caminhão foi desmontado e os 20 kg de crack, encontrados. O motorista foi preso em flagrante e autuado por tráfico interestadual e está no Centro de Triagem de Viana.

A delegada apresentou à Justiça um pedido pela prisão preventiva do suspeito e pediu autorização de doação da carga de melancia para entidades sem fins lucrativos, o que foi autorizado.

Carga de maconha

Polícia apreende mais de uma tonelada de drogas que seriam distribuídas na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A equipe do Denarc recebeu informações do setor de inteligência, que havia identificado que criminosos alugaram uma residência no bairro Palmeiras, em Guarapari, e que teriam recebido uma grande quantidade de maconha que seria distribuída entre traficantes da Grande Vitória.

Na manhã de sábado, a equipe realizou uma vigília ininterrupta e conseguiu identificar uma movimentação suspeita, com entrada e saída de veículos constantemente, e constatou que no local havia grande quantidade de maconha.

Os policiais entraram no local, mas os suspeitos conseguiram fugir da casa pelos fundos da residência. Dentro da casa, foram encontradas embalagens vazias que mostravam que parte das drogas já havia sido distribuída.

O chefe do Dernac, delegado Tarcísio Otoni, explicou que esses criminosos não trabalham para apenas uma facção. Eles são empresário do crime que lucram com essas drogas.