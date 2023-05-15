Carreta tomba na BR 262 e carga de garrafas de óleo é saqueada no ES

Uma carreta carregada de garrafas de óleo de soja tombou na manhã desta segunda-feira (15), no km 120 da BR 262, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os produtos foram saqueados antes mesmo da chegada dos agentes.

O acidente, segundo o registro, foi na localidade de Pinga Fogo, por volta de 7h50.

Carreta com carga de óleo tomba na BR 262 Crédito: Reprodução/ Instagram @castelocurioso