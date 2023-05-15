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Conceição do Castelo

Carreta tomba na BR 262 e carga de garrafas de óleo é saqueada no ES

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os produtos foram saqueados antes mesmo da chegada dos agentes, na manhã desta segunda-feira (15)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 mai 2023 às 18:46

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 18:46

Uma carreta carregada de garrafas de óleo de soja tombou na manhã desta segunda-feira (15), no km 120 da BR 262, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os produtos foram saqueados antes mesmo da chegada dos agentes.
O acidente, segundo o registro, foi na localidade de Pinga Fogo, por volta de 7h50.
Carreta com carga de óleo tomba na BR 262
Carreta com carga de óleo tomba na BR 262 Crédito: Reprodução/ Instagram @castelocurioso
A causa do tombamento da carreta não foi informado. Com o acidente, o veículo parou fora da pista, não interrompendo o trânsito. Ninguém se feriu na batida.

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