De pedalinho, policial prende homem que pulou em represa de Aracruz para fugir da polícia

Um foragido da Justiça e um policial militar protagonizaram uma cena para lá de inusitada (e até engraçada) na Lagoa do Limão, localizada em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Isso porque, para capturar o suspeito, que pulou na represa para fugir da abordagem, o policial precisou utilizar um pedalinho, como é possível observar no vídeo acima – o equipamento é habitualmente utilizado para passeios aquáticos.
A captura do indivíduo, de 22 anos, que era procurado por envolvimento em um homicídio em Linhares, aconteceu no final da tarde de quinta-feira (28). A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia.
Esconderijo
A Polícia Militar conseguiu descobrir o paradeiro do foragido da Justiça após receber informações de que ele estaria escondido em uma residência, localizada na Lagoa do Limão. Logo, os policiais foram ao local e cercaram os principais pontos de fuga do suspeito, que estava sentado próximo à lagoa, junto com outro indivíduo, e foi surpreendido pelos militares.
Mesmo cercados, os dois suspeitos tentaram fugir, correndo em direções opostas. Foi neste momento que o foragido, em um ato de desespero, se jogou na lagoa e tentou fugir a nado e logo o militar tenta ir ao encontro dele com o pedalinho. No entanto, ao perceber que estava se afogando, ele retornou à terra firme, onde foi detido.
O segundo indivíduo, por sua vez, conseguiu fugir com uma arma e ainda efetuou vários disparos contra os militares, que revidaram. Após a troca de tiros, ele conseguiu fugir e não foi capturado.
Com o foragido, foi apreendida uma espingarda calibre 12, com cartuchos. O suspeito, juto com o material, foram encaminhados para a Delegacia de Aracruz.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e teve um mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares pelo crime de homicídio cumprido na ocasião. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.