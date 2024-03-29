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Quase se afogou

De pedalinho, policial prende homem que pulou em represa de Aracruz para fugir da polícia

Indivíduo, que era procurado por envolvimento em um homicídio em Linhares, estava escondido em uma casa na Lagoa do Limão; ele pulou na água para fugir da abordagem policial

Publicado em 29 de Março de 2024 às 16:42

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

29 mar 2024 às 16:42
Um foragido da Justiça e um policial militar protagonizaram uma cena para lá de inusitada (e até engraçada) na Lagoa do Limão, localizada em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Isso porque, para capturar o suspeito, que pulou na represa para fugir da abordagem, o policial precisou utilizar um pedalinho, como é possível observar no vídeo acima – o equipamento é habitualmente utilizado para passeios aquáticos.
A captura do indivíduo, de 22 anos, que era procurado por envolvimento em um homicídio em Linhares, aconteceu no final da tarde de quinta-feira (28). A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia. 

Esconderijo

A Polícia Militar conseguiu descobrir o paradeiro do foragido da Justiça após receber informações de que ele estaria escondido em uma residência, localizada na Lagoa do Limão. Logo, os policiais foram ao local e cercaram os principais pontos de fuga do suspeito, que estava sentado próximo à lagoa, junto com outro indivíduo, e foi surpreendido pelos militares. 
Mesmo cercados, os dois suspeitos tentaram fugir, correndo em direções opostas. Foi neste momento que o foragido, em um ato de desespero, se jogou na lagoa e tentou fugir a nado e logo o militar tenta ir ao encontro dele com o pedalinho. No entanto, ao perceber que estava se afogando, ele retornou à terra firme, onde foi detido. 
De pedalinho, policial prende homem que pulou em represa de Aracruz para fugir da polícia
Policial precisou utilizar um pedalinho para ir atrás do foragido da Justiça que pulou na Lagoa do Limão, em Aracruz Crédito: Divulgação | PM
O segundo indivíduo, por sua vez, conseguiu fugir com uma arma e ainda efetuou vários disparos contra os militares, que revidaram. Após a troca de tiros, ele conseguiu fugir e não foi capturado. 
Com o foragido, foi apreendida uma espingarda calibre 12, com cartuchos. O suspeito, juto com o material, foram encaminhados para a Delegacia de Aracruz.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e teve um mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares pelo crime de homicídio cumprido na ocasião. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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