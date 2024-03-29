De pedalinho, policial prende homem que pulou em represa de Aracruz para fugir da polícia

Um foragido da Justiça e um policial militar protagonizaram uma cena para lá de inusitada (e até engraçada) na Lagoa do Limão, localizada em Aracruz , no Norte do Espírito Santo. Isso porque, para capturar o suspeito, que pulou na represa para fugir da abordagem, o policial precisou utilizar um pedalinho, como é possível observar no vídeo acima – o equipamento é habitualmente utilizado para passeios aquáticos.

A captura do indivíduo, de 22 anos, que era procurado por envolvimento em um homicídio em Linhares, aconteceu no final da tarde de quinta-feira (28). A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia.

Esconderijo

A Polícia Militar conseguiu descobrir o paradeiro do foragido da Justiça após receber informações de que ele estaria escondido em uma residência, localizada na Lagoa do Limão. Logo, os policiais foram ao local e cercaram os principais pontos de fuga do suspeito, que estava sentado próximo à lagoa, junto com outro indivíduo, e foi surpreendido pelos militares.

Mesmo cercados, os dois suspeitos tentaram fugir, correndo em direções opostas. Foi neste momento que o foragido, em um ato de desespero, se jogou na lagoa e tentou fugir a nado e logo o militar tenta ir ao encontro dele com o pedalinho. No entanto, ao perceber que estava se afogando, ele retornou à terra firme, onde foi detido.

Policial precisou utilizar um pedalinho para ir atrás do foragido da Justiça que pulou na Lagoa do Limão, em Aracruz Crédito: Divulgação | PM

O segundo indivíduo, por sua vez, conseguiu fugir com uma arma e ainda efetuou vários disparos contra os militares, que revidaram. Após a troca de tiros, ele conseguiu fugir e não foi capturado.

Com o foragido, foi apreendida uma espingarda calibre 12, com cartuchos. O suspeito, juto com o material, foram encaminhados para a Delegacia de Aracruz.