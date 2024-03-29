Motorista joga carro e atropela 3 pessoas após briga de bar no interior do ES

Três homens ficaram feridos após serem atropelados por um carro enquanto andavam na calçada na localidade de Rio Posmosser, na zona rural de Santa Maria de Jetibá . O caso aconteceu na noite de quinta-feira (28). Pouco antes, o condutor do veículo tinha se envolvido em uma briga com as três vítimas na frente de um bar. Os feridos foram encaminhados para o hospital do município com machucados nas pernas e braços. Já o motorista do veículo fugiu e não foi capturado.

Segundo a Polícia Militar, os três homens, com idades entre 33 e 38 anos, contaram que estavam em um bar quando o suspeito chegou em um veículo, com som alto, e parou em frente ao estabelecimento. Começou, então, uma discussão por conta do volume do som e o condutor do carro pegou um pedaço de madeira e agrediu o trio.

Em seguida, o motorista voltou para o carro, deu a volta no quarteirão e retornou ao bar, jogando o veículo na direção dos três homens, atropelando-os. Ele fugiu e não foi encontrado.