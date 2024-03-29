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Em Santa Maria de Jetibá

Motorista joga carro e atropela 3 pessoas após briga de bar no interior do ES

Motivo do desentendimento seria o volume alto do som do carro, que estava estacionado em frente ao bar; vítimas estavam na calçada quando foram atropeladas

Publicado em 29 de Março de 2024 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2024 às 12:22
Três homens ficaram feridos após serem atropelados por um carro enquanto andavam na calçada na localidade de Rio Posmosser,  na zona rural de Santa Maria de Jetibá. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (28).  Pouco antes, o condutor do veículo tinha se envolvido em uma briga com as três vítimas na frente de um bar. Os feridos foram encaminhados para o hospital do município com machucados nas pernas e braços. Já o motorista do veículo fugiu e não foi capturado. 
Segundo a Polícia Militar, os três homens, com idades entre 33 e 38 anos, contaram que estavam em um bar quando o suspeito chegou em um veículo, com som alto, e parou em frente ao estabelecimento. Começou, então, uma discussão por conta do volume do som e o condutor do carro pegou um pedaço de madeira e agrediu o trio.
Em seguida, o motorista voltou para o carro, deu a volta no quarteirão e retornou ao bar, jogando o veículo na direção dos três homens, atropelando-os. Ele fugiu e não foi encontrado.
A Polícia Civil informou que não passaria informações para não atrapalhar as investigações, que estão sendo feitas pela delegacia do município. Disse ainda que a população pode auxiliar ligando para o disque-denúncia no telefone 181.

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