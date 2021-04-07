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Tentativa de homicídio

De bicicleta, suspeito atira em homem no meio da rua em Marataízes

Um homem em uma bicicleta atirou contra outro indivíduo que andava pela rua, no bairro Santa Tereza, nesta terça (6). O atirador foi identificado pela polícia

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 13:05

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

07 abr 2021 às 13:05
Um homem em uma bicicleta atirou contra um outro homem que andava pela rua, no bairro Santa Tereza
Tentativa de homicídio no meio da rua em Marataízes Crédito: Divulgação
Um homem foi atingido por um disparo de arma de fogo no meio da rua, na tarde desta terça-feira (6), no bairro Santa Tereza, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O disparo foi realizado por um homem que passava de bicicleta.
Segundo informações da Polícia Militar, o autor do fato fugiu e o homem baleado foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.
Polícia Civil informou que o suspeito de ter atirado foi identificado e, juntamente com a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Marataízes, buscas foram realizadas.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito não foi localizado, no entanto, o irmão dele, de 21 anos, foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas, depois que os policiais encontraram entorpecentes escondidos na laje da residência da família.
A investigação sobre a tentativa de homicídio segue em andamento e, segundo a polícia, outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.
A população pode contribuir com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

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