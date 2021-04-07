De bicicleta, suspeito atira em homem no meio da rua em Marataízes

Um homem foi atingido por um disparo de arma de fogo no meio da rua, na tarde desta terça-feira (6), no bairro Santa Tereza, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O disparo foi realizado por um homem que passava de bicicleta.
Segundo informações da Polícia Militar, o autor do fato fugiu e o homem baleado foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.
A Polícia Civil informou que o suspeito de ter atirado foi identificado e, juntamente com a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Marataízes, buscas foram realizadas.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito não foi localizado, no entanto, o irmão dele, de 21 anos, foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas, depois que os policiais encontraram entorpecentes escondidos na laje da residência da família.
A investigação sobre a tentativa de homicídio segue em andamento e, segundo a polícia, outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.
A população pode contribuir com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.