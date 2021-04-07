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Veja como vai funcionar o comércio de Cachoeiro no risco extremo

O comércio da cidade reabriu nesta quarta-feira (7) depois da quarentena no Estado, quando os estabelecimentos comerciais não essenciais ficaram fechados

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 11:10

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

07 abr 2021 às 11:10
O comércio de Cachoeiro reabriu nesta quarta-feira (07) depois da quarentena em que os estabelecimentos comerciais não essenciais ficaram fechados
Veja como vai funcionar o comércio de Cachoeiro no risco extremo Crédito: Prefeitura Cachoeiro/Márcia Leal
O comércio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, reabriu as portas para atendimento presencial pela primeira vez, nesta quarta-feira (7), depois do período de quarentena, quando os estabelecimentos comerciais não essenciais ficaram fechados no Espírito Santo. O município está classificado como risco extremo no Mapa de Risco do governo do Estado. 

LOJAS E SHOPPING

De acordo com o decreto do governo estadual, o comércio de rua e shopping poderão funcionar às quartas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras. Na rua, as lojas podem ficar abertas das 10h às 18h e, no shopping, das 12h às 20h. Os prestadores de serviços estão liberados para funcionar das 9h às 20h.
Apesar de não estabelecer multas, a Prefeitura de Cachoeiro reforçou o apelo para que a população use máscara de proteção ao sair de casa. Os estabelecimentos comerciais podem receber notificações e ter suas atividades suspensas se não acatarem a regra.
“Comprovadamente, a utilização de máscara de proteção reduz o risco de transmissão do coronavírus. Cachoeiro continua classificado com risco extremo para Covid-19. Estamos enfrentando o período mais difícil da pandemia até aqui. Por isso, pedimos a colaboração de todos”, afirma o vice-prefeito Ruy Guedes, que coordena o Sistema de Comando Operacional (SCO) para combate à Covid-19 em Cachoeiro.

BARES E RESTAURANTES

Os restaurantes e bares também só poderão funcionar para atendimento presencial às quartas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, das 10h às 16h, com exceção dos restaurantes localizados às margens de rodovias estaduais que não estejam em áreas urbanas e às margens de rodovias federais, além do interior de hotéis com atendimento restrito ao atendimento de hóspedes.
O sistema de delivery continua sendo liberado para os outros dias da semana. No caso das atividades essenciais, segue proibido o atendimento ao público presencial aos domingos e feriados nacionais.

PROIBIDOS

Enquanto o município estiver em risco extremo, o funcionamento de clubes de serviço e de lazer; academias; atividades esportivas de caráter coletivo; e aulas presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades está proibido. O transporte público municipal segue suspenso.
A população pode denunciar desrespeito às normas restritivas junto ao Disk Aglomeração, que funciona 24 horas. O contato pode ser feito pelo telefone 153, pelo site www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral ou pelo aplicativo de celular “Todos Juntos”.

CONFIRA OS HORÁRIOS

  • Comércio em shopping center: das 12h às 20h
  • Comércio na rua, galerias e centros comerciais: 10h às 18h
  • Prestadores de serviços: 9h às 20h
  • Bares e restaurantes: 10h às 16h
  • Lotéricas: 10h às 18h

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