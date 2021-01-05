Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem sinais de violência

Corpo é encontrado na Praia de Camburi, em Vitória

Agentes da Guarda Municipal encontraram o corpo e informaram que não há sinais de violência; perícia da Polícia Civil foi acionada
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 jan 2021 às 18:38

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 18:38

Corpo foi encontrado na praia de Camburi, em Vitória
Corpo foi encontrado na praia de Camburi, em Vitória Crédito: Divulgação/PMV
Um corpo foi encontrado na Praia de Camburi, em Vitória, na tarde desta terça-feira (5), próximo ao segundo píer. De acordo com a Guarda Municipal, agentes de quadriciclo foram até o local e constataram que o corpo não possui sinais de violência.
A causa da morte ainda não foi informada e a perícia da Polícia Civil foi acionada. Demandada pela reportagem de A Gazeta, a polícia afirmou apenas que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
A PC ressaltou que mais informações serão repassadas somente após o final das apurações.

Veja Também

Homem é detido após assaltar duas mulheres em Mata da Praia, Vitória

Polícia identifica autores de tiroteio que matou três pessoas em Cariacica

Homem confessa que matou o próprio irmão em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia de Camburi Grande Vitória guarda municipal Polícia Civil Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados