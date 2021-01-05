Corpo é encontrado na Praia de Camburi, em Vitória

Um corpo foi encontrado na Praia de Camburi, em Vitória, na tarde desta terça-feira (5), próximo ao segundo píer. De acordo com a Guarda Municipal, agentes de quadriciclo foram até o local e constataram que o corpo não possui sinais de violência.
A causa da morte ainda não foi informada e a perícia da Polícia Civil foi acionada. Demandada pela reportagem de A Gazeta, a polícia afirmou apenas que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
A PC ressaltou que mais informações serão repassadas somente após o final das apurações.