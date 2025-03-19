Corpo é encontrado e polícia investiga se é de motorista que desapareceu no ES

Bombeiros e a Políci Civil localizaram o corpo e investigam se é do motorista desaparecido Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil encontrou, nesta quarta-feira (19), um corpo enterrado na areia da praia da Barra do Jucu, limite com o bairro Praia dos Recifes, em Vila Velha , que pode ser do motorista Cláudio Bernardo da Silva, de 58 anos. O homem estava desaparecido desde o dia 3 de março deste ano, quando levou a esposa ao trabalho e não foi mais visto.

O cadáver tinha sinais de violência, segundo o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, delegado Leandro Sperandio. Um dia após o sumiço de Cláudio, o veículo dele foi encontrado com um homem de 31 anos, que foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz.

Conforme a polícia, ele assinou um Termo Circunstanciado (TC) por falsa identidade e teve um mandado de prisão cumprido, expedido pela Vara de Execuções Penais do Juizado de Vila Velha.

Polícia Civil localiza possível corpo de motorista desaparecido em Fundão

“(O corpo) será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), localizado em Vitória, para identificação e realização do exame cadavérico, que determinará a causa da morte. De acordo com a legislação, o prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo ser prorrogado a pedido dos peritos”, explicou a corporação, em nota.