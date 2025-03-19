Suspeito de invadir casa e matar jovem a facadas é preso em Afonso Cláudio

A Polícia Civil concluiu a investigação pela morte de um jovem de 19 anos e prendeu o principal suspeito pelo crime Crédito: Fernando Madeira

O homicídio aconteceu na madrugada do dia 2 de março, quando o suspeito invadiu a residência da namorada de João Paulo e o matou a facadas enquanto ele dormia. Segundo as investigações, a motivação teria sido uma briga entre o suspeito e a vítima que aconteceu no dia anterior, durante uma cavalgada na localidade de Empossado, em Afonso Cláudio.

O suspeito confirmou a motivação à Polícia Civil, acrescentando que a ex-companheira dele namorava atualmente o jovem que ele matou.

Segundo o delegado Júlio Cesar Cortina, após a confissão do suspeito e a coleta dos depoimentos das testemunhas, foi possível esclarecer todas as circunstâncias e a autoria do crime. O instrumento utilizado para matar João Paulo foi apreendido no local dos fatos.