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Crime brutal

Suspeito de invadir casa e matar jovem a facadas é preso em Afonso Cláudio

João Paulo Andrade Koeler, de 19 anos, foi morto enquanto dormia na residência da namorada, na madrugada de 2 de março;

Publicado em 19 de Março de 2025 às 15:57

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

19 mar 2025 às 15:57
Viaturas da Polícia Civil
A Polícia Civil concluiu a investigação pela morte de um jovem de 19 anos e prendeu o principal suspeito pelo crime Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 40 anos foi preso suspeito de matar o jovem identificado como João Paulo Andrade Koeler, de 19 anos, na localidade de São Francisco, em Afonso Cláudio, na Região Sul do Espírito Santo. A prisão aconteceu na terça-feira (11) da última semana, quando o investigado se apresentou à unidade policial e confessou o crime, mas foi divulgada pela Polícia Civil apenas nesta quarta-feira (19).
O homicídio aconteceu na madrugada do dia 2 de março, quando o suspeito invadiu a residência da namorada de João Paulo e o matou a facadas enquanto ele dormia. Segundo as investigações, a motivação teria sido uma briga entre o suspeito e a vítima que aconteceu no dia anterior, durante uma cavalgada na localidade de Empossado, em Afonso Cláudio.
O suspeito confirmou a motivação à Polícia Civil, acrescentando que a ex-companheira dele namorava atualmente o jovem que ele matou.
Segundo o delegado Júlio Cesar Cortina, após a confissão do suspeito e a coleta dos depoimentos das testemunhas, foi possível esclarecer todas as circunstâncias e a autoria do crime. O instrumento utilizado para matar João Paulo foi apreendido no local dos fatos. 
O homem de 40 anos foi indiciado por homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima.

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