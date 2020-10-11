Corpo é encontrado dentro de casa que pegou fogo na Serra

Militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo encontraram um corpo dentro de uma casa que pegou fogo em Balneário de Carapebus, na Serra. O incêndio ocorreu na noite deste sábado (10).
Pelo Twitter, o Corpo de Bombeiros afirmou que um incêndio em vegetação afetou a residência, que é feita de madeira.
Uma guarnição do 6º Batalhão de Polícia Militar da Serra esteve no local e confirmou o óbito do morador, que seria caseiro do local. A Polícia Civil foi chamada para realização da perícia e encaminhou o corpo para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.
O caso foi registrado pela PC como encontro de cadáver e será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.