Corpo é encontrado dentro de casa que pegou fogo na Serra

Pelo Twitter, o Corpo de Bombeiros afirmou que um incêndio em vegetação afetou a residência, que é feita de madeira.

Uma guarnição do 6º Batalhão de Polícia Militar da Serra esteve no local e confirmou o óbito do morador, que seria caseiro do local. A Polícia Civil foi chamada para realização da perícia e encaminhou o corpo para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.