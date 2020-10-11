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Incêndio

Corpo é encontrado dentro de casa que pegou fogo na Serra

Caso aconteceu na noite deste sábado (10) em Balneário de Carapebus. Polícia Civil foi chamada para realização da perícia e identificação da causa da morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 14:23

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 14:23

DHPP na Serra:
DHPP da Serra vai analisar o caso Crédito: A Gazeta
Militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo encontraram um corpo dentro de uma casa que pegou fogo em Balneário de Carapebus, na Serra. O incêndio ocorreu na noite deste sábado (10).
Pelo Twitter, o Corpo de Bombeiros afirmou que um incêndio em vegetação afetou a residência, que é feita de madeira. 

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Uma guarnição do 6º Batalhão de Polícia Militar da Serra esteve no local e confirmou o óbito do morador, que seria caseiro do local. A Polícia Civil foi chamada para realização da perícia e encaminhou o corpo para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.
O caso foi registrado pela PC como encontro de cadáver e será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

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