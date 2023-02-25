Corpo é encontrado dentro de casa ao lado de arma em Linhares

De acordo com a Polícia Militar eles foram acionados nesta manhã no vilarejo da localidade de Farias após um vizinho sentir falta do homem por algum tempo. Ao se aproximar para verificar, ele percebeu a porta entreaberta e viu o homem caído do chão. Uma equipe de militares foi ao local e constatou que o homem estava morto, caído em uma poça de sangue, já com sinais de decomposição.