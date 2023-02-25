Corpo é encontrado dentro de casa ao lado de arma em Linhares

O corpo de um homem, que não teve sua identidade informada pela polícia, foi encontrado na manhã deste sábado (25) em estado de decomposição em um vilarejo em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, vizinhos repararem muitas moscas em torno da residência do homem.
De acordo com a Polícia Militar eles foram acionados nesta manhã no vilarejo da localidade de Farias após um vizinho sentir falta do homem por algum tempo. Ao se aproximar para verificar, ele percebeu a porta entreaberta e viu o homem caído do chão. Uma equipe de militares foi ao local e constatou que o homem estava morto, caído em uma poça de sangue, já com sinais de decomposição.
Próximo ao corpo foi encontrada uma espingarda, porém, segundo a polícia, não foi possível afirmar no momento se arma teria sido utilizada.
A perícia foi acionada e o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e não possui mais detalhes do caso.