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Norte do ES

Corpo é encontrado dentro de casa ao lado de arma em Linhares

Segundo a Polícia Militar, vizinhos observaram a presença de muitas moscas em torno da residência do homem. Corpo foi encaminhado ao SML na manhã deste sábado (25)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 fev 2023 às 11:23

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 11:23

Serviço Médico Legal (SML) de Linhares
Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves
O corpo de um homem, que não teve sua identidade informada pela polícia, foi encontrado na manhã deste sábado (25) em estado de decomposição em um vilarejo em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, vizinhos repararem muitas moscas em torno da residência do homem.
De acordo com a Polícia Militar eles foram acionados nesta manhã no vilarejo da localidade de Farias após um vizinho sentir falta do homem por algum tempo. Ao se aproximar para verificar, ele percebeu a porta entreaberta e viu o homem caído do chão. Uma equipe de militares foi ao local e constatou que o homem estava morto, caído em uma poça de sangue, já com sinais de decomposição.
Próximo ao corpo foi encontrada uma espingarda, porém, segundo a polícia, não foi possível afirmar no momento se arma teria sido utilizada.
A perícia foi acionada e o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e não possui mais detalhes do caso.

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