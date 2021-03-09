Sul do ES

Corpo de agricultor é achado ao lado de bomba de água em Jerônimo Monteiro

Suspeita de familiares é de que a vítima tenha sofrido um choque elétrico ao encostar no equipamento. Jovair saiu no dia anterior, por volta das 16h, e não voltou

Publicado em 09 de Março de 2021 às 19:23

09 mar 2021 às 19:23
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Um agricultor de 46 anos foi encontrado morto nesta quinta-feira (8) na localidade de Lavrinha, zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. O corpo de Jovair Tavares Gaspar estava ao lado de uma bomba de água. Segundo relato da família à Polícia Civil, suspeita de familiares é de que a vítima tenha sofrido um choque elétrico ao encostar no equipamento.
Polícia Militar informou que foi acionada logo pela manhã por populares que encontraram o corpo. A família contou que Jovair saiu no dia anterior, por volta das 16h, e não voltou. Vizinhos começaram as buscas pelo agricultor.
O corpo foi encontrado caído no pasto, submerso, estando apenas o braço visível. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil investiga a causa da morte.

