Corpo de agricultor é achado ao lado de bomba de água em Jerônimo Monteiro

Um agricultor de 46 anos foi encontrado morto nesta quinta-feira (8) na localidade de Lavrinha, zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. O corpo de Jovair Tavares Gaspar estava ao lado de uma bomba de água. Segundo relato da família à Polícia Civil, suspeita de familiares é de que a vítima tenha sofrido um choque elétrico ao encostar no equipamento.
A Polícia Militar informou que foi acionada logo pela manhã por populares que encontraram o corpo. A família contou que Jovair saiu no dia anterior, por volta das 16h, e não voltou. Vizinhos começaram as buscas pelo agricultor.
O corpo foi encontrado caído no pasto, submerso, estando apenas o braço visível. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil investiga a causa da morte.