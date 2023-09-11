Confusão, tiros, morte e ônibus depredados na Serra

Moradores do bairro Jardim Limoeiro, perto da região conhecida como Paredão, na Serra, se manifestaram após a morte de um adolescente de 17 anos, que, segundo eles, foi morto em ação policial na tarde desta segunda-feira (11). Segundo testemunhas, outro jovem de 19 anos também foi baleado e encaminhado a um hospital.

Após a manifestação, em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar afirmou quedo adolescente de 17 anos morreu durante um confronto entre oito suspeitos e militares do Batalhão de Ações com Cães. A morte do jovem revoltou moradores da região, que chegaram a iniciar uma interdição da rodovia ES 010 e um incêndio a ônibus.

Em coletiva no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, a corporação informou que recebeu a denúncia de prática de tráfico de drogas e posse de armas na região do Paredão, em Jardim Limoeiro. Quando os militares chegaram à rua Rio de Janeiro, segundo a PM, cinco suspeitos perto de uma torre começaram a atirar contra os policiais. No cruzamento da mesma rua com a rua Manaus outros três indivíduos, em cima de uma laje, também iniciaram a troca de tiros com a equipe.

O coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar, informou durante a coletiva que houve perseguição, momento em que os policiais entraram na casa onde o jovem de 17 anos morreu. Ao ser questionado sobre o socorro ao adolescente, Caus não soube precisar se ele ainda estava com vida, mas afirmou que o rapaz foi levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. A PM afirma que o rapaz tinha passagem análoga ao crime de tráfico de drogas.

O coronel Caus afirmou ainda que um inquérito policial para investigar o caso será aberto, e destacou que o corpo do adolescente foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

A informação é diferente da apresentada pelos familiares. Ao repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, testemunhas contaram que os dois baleados dormiam quando policiais teriam entrado na casa e atirado, enquanto os jovens estavam com as mãos para o alto.

Movimentação policial em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

"Os envolvidos foram autuados por tentativa de homicídio e vamos abrir um inquérito. A região é dominada pela facção Terceiro Comando Puro. Ali o Juninho é o líder, mas ainda estamos tentando o identificar. O confronto no Espírito Santo tem aumentado, mas combatemos com ação energética", explicou Caus.

Protesto e depredação

Revoltados com a situação, os moradores queimaram um ônibus, depredaram outro e começaram uma manifestação com pneus queimados na rodovia ES 010. Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver o princípio de incêndio, além de moradores, ateando fogo no local. O GVBus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória) foi acionado pela reportagem, mas não respondeu.

Durante a coletiva da PM, o coronel Douglas Caus explicou que assim que logo no começo da manifestação e início do incêndio a equipe conseguiu negociar com os manifestantes e liberaram as vias. O fogo não se alastrou porque foi apagado no começo das chamas e os coletivos foram levados para a garagem.

Ônibus são depredados na ES 010 na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta