Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jardim Limoeiro

Confusão, tiros, morte e ônibus depredados na Serra

Um adolescente de 17 morreu baleado, e, segundo a família, tiros vieram de policiais; moradores fizeram um protesto na região
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

11 set 2023 às 17:02

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 17:02

Moradores do bairro Jardim Limoeiro, perto da região conhecida como Paredão, na Serra, se manifestaram após a morte de um adolescente de 17 anos, que, segundo eles, foi morto em ação policial na tarde desta segunda-feira (11). Segundo testemunhas, outro jovem de 19 anos também foi baleado e encaminhado a um hospital.
Após a manifestação, em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar afirmou quedo adolescente de 17 anos morreu durante um confronto entre oito suspeitos e militares do Batalhão de Ações com Cães. A morte do jovem revoltou moradores da região, que chegaram a iniciar uma interdição da rodovia ES 010 e um incêndio a ônibus.
Em coletiva no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, a corporação informou que recebeu a denúncia de prática de tráfico de drogas e posse de armas na região do Paredão, em Jardim Limoeiro. Quando os militares chegaram à rua Rio de Janeiro, segundo a PM, cinco suspeitos perto de uma torre começaram a atirar contra os policiais. No cruzamento da mesma rua com a rua Manaus outros três indivíduos, em cima de uma laje, também iniciaram a troca de tiros com a equipe.
O coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar, informou durante a coletiva que houve perseguição, momento em que os policiais entraram na casa onde o jovem de 17 anos morreu. Ao ser questionado sobre o socorro ao adolescente, Caus não soube precisar se ele ainda estava com vida, mas afirmou que o rapaz foi levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. A PM afirma que o rapaz tinha passagem análoga ao crime de tráfico de drogas.
O coronel Caus afirmou ainda que um inquérito policial para investigar o caso será aberto, e destacou que o corpo do adolescente foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
A informação é diferente da apresentada pelos familiares. Ao repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, testemunhas contaram que os dois baleados dormiam quando policiais teriam entrado na casa e atirado, enquanto os jovens estavam com as mãos para o alto. 
Movimentação policial em Jardim Limoeiro, na Serra
Movimentação policial em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
"Os envolvidos foram autuados por tentativa de homicídio e vamos abrir um inquérito. A região é dominada pela facção Terceiro Comando Puro. Ali o Juninho é o líder, mas ainda estamos tentando o identificar. O confronto no Espírito Santo tem aumentado, mas combatemos com ação energética", explicou Caus. 

Protesto e depredação

Revoltados com a situação, os moradores queimaram um ônibus, depredaram outro e começaram uma manifestação com pneus queimados na rodovia ES 010. Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver o princípio de incêndio, além de moradores, ateando fogo no local. O GVBus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória) foi acionado pela reportagem, mas não respondeu. 
Durante a coletiva da PM, o coronel Douglas Caus explicou que assim que logo no começo da manifestação e início do incêndio a equipe conseguiu negociar com os manifestantes e liberaram as vias. O fogo não se alastrou porque foi apagado no começo das chamas e os coletivos foram levados para a garagem. 
Ônibus são depredados na ES 010 na Serra
Ônibus são depredados na ES 010 na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
O outro jovem baleado foi levado ao hospital, mas deu um nome falso, de acordo com Caus, e estão tentando o identificar junto a Polícia Civil. 

Veja Também

Assaltantes rendem mulheres e um é detido por PM de folga em Cachoeiro

Ladrões invadem casa e dão choque em morador para ter senha de banco no ES

Motociclista morre em acidente na BR 262 em Marechal Floriano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados