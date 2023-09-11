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Roubo em Cariacica

Ladrões invadem casa e dão choque em morador para ter senha de banco no ES

Vigilante de 59 anos foi vendado e agredido com martelada e chutes; os seis criminosos fizeram ameaças para conseguirem senhas de banco e roubaram carteira do homem, com R$ 2 mil
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

11 set 2023 às 10:06

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 10:06

Um vigilante de 59 anos foi feito refém dentro da própria casa no bairro Vila Palestina, em Cariacica, na tarde de domingo (10). Os criminosos, que queriam dinheiro e senhas do banco, vendaram, agrediram e deram até choque na vítima. 
Para os policiais militares que atenderam a ocorrência, o vigilante contou que estava com uma adolescente em casa e foi ao banheiro. Quando saiu do cômodo, deu de cara com seis pessoas desconhecidas dentro da residência. Eles começaram a agredi-lo com martelada e chutes, ordenando que a vítima passasse a senha do cartão, da poupança e do Pix.
"Durante duas horas eu (fiquei) deitado lá no chão sem ver nada. Eles reviraram a casa toda. Ele cortou o fio do ventilador, ligou lá e me deu choque"
X. - Vigilante torturado
Os criminosos deixaram a vítima com olhos vendados e as mãos e os pés amarrados. Em meio às ameaças, os suspeitos chegaram a dar choques no homem com uma tomada. Por fim, obrigaram o vigilante a fazer um Pix de R$ 1 mil e levaram a carteira dele, com R$ 2 mil. 
Depois de um tempo em silêncio, a vítima percebeu que o grupo havia ido embora. Ele conseguiu se soltar e viu que não tinha ninguém em casa, incluindo a adolescente com quem ele estava no início de tudo. Por isso, a vítima disse aos agentes que acredita que ela possa ter facilitado a entrada dos suspeitos na residência.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o vigilante e a adolescente se relacionavam há cerca de dois meses.
Ele ainda comentou que a adolescente sabia que ele tinha dinheiro em casa e na conta bancária, pois a moça tinha acesso ao celular dele. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil informou que "o caso será investigado pelo Distrito Policial do município. Não há outras informações que possam ser divulgadas. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181".
Ladrões invadem casa e dão choque em morador para ter senha de banco

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