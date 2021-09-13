Condenado que fugiu após "saidinha" do Dia das Mães é recapturado no ES

De acordo com a Polícia Civil, Xandinho foi preso em flagrante em junho de 2017 vendendo drogas, também no bairro Alecrim, junto com outros dois suspeitos. Em novembro, ele foi condenado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ele cumpria pena na Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC) e obteve o direito à saída temporária de Dia das Mães em maio deste ano, mas não se reapresentou no prazo previsto pela Justiça. Assim, Xandinho passou a ser considerado foragido.