Condenado que fugiu após "saidinha" do Dia das Mães é recapturado no ES

Um jovem que estava foragido da cadeia foi preso pela Polícia Civil neste sábado (11). Alexandre Vitor de Oliveira e Oliveira, conhecido como "Xandinho", de 22 anos, foi encontrado no bairro Alecrim, em Vila Velha. Ele estava foragido desde maio deste ano, quando recebeu o benefício da saída temporária de Dia das Mães e não retornou.
De acordo com a Polícia Civil, Xandinho foi preso em flagrante em junho de 2017 vendendo drogas, também no bairro Alecrim, junto com outros dois suspeitos. Em novembro, ele foi condenado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ele cumpria pena na Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC) e obteve o direito à saída temporária de Dia das Mães em maio deste ano, mas não se reapresentou no prazo previsto pela Justiça. Assim, Xandinho passou a ser considerado foragido.
A Polícia Civil descobriu que Xandinho estava na casa de sua mãe, em Alecrim e foi até o local, onde o criminoso foi preso. Segundo a polícia, ele não resistiu à prisão e foi conduzido ao plantão da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Em seguida, como informou a PC, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).