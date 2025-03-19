Com 11 passagens, homem é preso novamente por furto de fios em Vitória

Homem preso por roubar fios é reincidente no mesmo crime e já havia sido preso diversas vezes Crédito: Divulgação Guarda Civil, Reprodução de vídeo

O crime no restaurante teria sido reincidente. O mandado de prisão preventiva, expedido em 21 de janeiro pela Justiça, foi cumprido após monitoramento na região. Em fevereiro, imagens do suspeito cometendo furtos de fios ganharam repercussão, levando o proprietário a registrar um boletim de ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem de 38 anos, suspeito de furtar fios de cobre na Praia do Canto, foi detido na noite de terça-feira (18) durante uma ação conjunta com a Guarda Municipal de Vitória. A prisão ocorreu no bairro Praia do Suá, após investigações do 3º Distrito Policial.

Segundo a corporação, o suspeito, em situação de rua e usuário de entorpecentes, tem um extenso histórico criminal e já havia sido preso pelo mesmo crime duas vezes em fevereiro. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.