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Com 11 passagens, homem é preso novamente por furto de fios em Vitória

Suspeito, detido na Enseada do Suá, nesta terça-feira (18) já havia sido preso em fevereiro pelo mesmo tipo de crime, desta vez cometido na Praia do Canto

Publicado em 18 de Março de 2025 às 21:23

Publicado em 

18 mar 2025 às 21:23
Homem preso por roubar fios é reincidente no mesmo crime e já havia sido preso diversas vezes
Homem preso por roubar fios é reincidente no mesmo crime e já havia sido preso diversas vezes Crédito: Divulgação Guarda Civil, Reprodução de vídeo
Um homem de 38 anos foi detido no começo da noite desta terça-feira (18), na Enseada do Suá, em Vitória, suspeito de furtar fios de um restaurante na Praia do Canto. Ele já havia sido preso anteriormente, em 12 de fevereiro, após arrancar fios de uma mercearia que também funciona como restaurante.
O crime no restaurante teria sido reincidente. O mandado de prisão preventiva, expedido em 21 de janeiro pela Justiça, foi cumprido após monitoramento na região. Em fevereiro, imagens do suspeito cometendo furtos de fios ganharam repercussão, levando o proprietário a registrar um boletim de ocorrência.
Em nota, a Polícia Civil informou que um homem de 38 anos, suspeito de furtar fios de cobre na Praia do Canto, foi detido na noite de terça-feira (18) durante uma ação conjunta com a Guarda Municipal de Vitória. A prisão ocorreu no bairro Praia do Suá, após investigações do 3º Distrito Policial.
Segundo a corporação, o suspeito, em situação de rua e usuário de entorpecentes, tem um extenso histórico criminal e já havia sido preso pelo mesmo crime duas vezes em fevereiro. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Com 11 passagens, homem é preso novamente por furto de fios em Vitória

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