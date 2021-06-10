Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Cliente se recusa a usar máscara e aponta arma contra funcionário de shopping no ES

O funcionário havia pedido ao cliente para que colocasse a máscara no rosto, pois é uma norma estadual

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 12:18

  • G1 ES

Funcionário de loja fica na mira de arma após pedir para cliente colocar máscara em shopping no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O funcionário de loja ficou na mira de uma arma após pedir para um cliente colocar a máscara, na noite de terça-feira (8), em um shopping, na Enseada do Suá, em Vitória.
Uma testemunha da cena contou que viu o momento em que tudo aconteceu no interior de uma loja de papelaria e produtos eletrônicos.
"Eu estava passando e vi o cliente andando sem a máscara pelo corredor. Ele entrou na loja. Logo ele foi abordado por um atendente que disse 'o senhor pode colocar a máscara'. O cliente disse 'não'. O atendente respondeu que era lei e que o cliente precisava colocar a máscara. O homem respondeu 'eu faço a minha lei, não cumpro leis'", contou a testemunha que não quis ser identificada.
Esse teria sido o motivo que fez o cliente sacar a arma e apontá-la contra o rosto do funcionário. "Todos ficaram estáticos. Ele continuou fazendo as compras, foi atendido por uma mulher que ficou muito nervosa. Por fim, o cliente fez o que tinha para fazer dentro da loja e saiu da loja rindo", contou a testemunha.
O funcionário registrou boletim de ocorrência da ameaça na Delegacia Regional de Vitória, denunciando o cliente. A reportagem da TV Gazeta tentou contato com o cliente acusado por telefone, porém, as chamadas não foram atendidas.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado. Já o Shopping Vitória afirmou que repudia esse tipo de atitude do cliente e vai dar apoio ao lojista no que for preciso.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas Shopping Vitória Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados