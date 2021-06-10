Cliente se recusa a usar máscara e aponta arma contra funcionário de shopping no ES

O funcionário de loja ficou na mira de uma arma após pedir para um cliente colocar a máscara, na noite de terça-feira (8), em um shopping, na Enseada do Suá, em Vitória.
Uma testemunha da cena contou que viu o momento em que tudo aconteceu no interior de uma loja de papelaria e produtos eletrônicos.
"Eu estava passando e vi o cliente andando sem a máscara pelo corredor. Ele entrou na loja. Logo ele foi abordado por um atendente que disse 'o senhor pode colocar a máscara'. O cliente disse 'não'. O atendente respondeu que era lei e que o cliente precisava colocar a máscara. O homem respondeu 'eu faço a minha lei, não cumpro leis'", contou a testemunha que não quis ser identificada.
Esse teria sido o motivo que fez o cliente sacar a arma e apontá-la contra o rosto do funcionário. "Todos ficaram estáticos. Ele continuou fazendo as compras, foi atendido por uma mulher que ficou muito nervosa. Por fim, o cliente fez o que tinha para fazer dentro da loja e saiu da loja rindo", contou a testemunha.
O funcionário registrou boletim de ocorrência da ameaça na Delegacia Regional de Vitória, denunciando o cliente. A reportagem da TV Gazeta tentou contato com o cliente acusado por telefone, porém, as chamadas não foram atendidas.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado. Já o Shopping Vitória afirmou que repudia esse tipo de atitude do cliente e vai dar apoio ao lojista no que for preciso.
