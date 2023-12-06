Cinco pessoas são presas após baterem carro durante perseguição na Serra

Um carro bateu em um poste e cinco pessoas foram presas depois de uma perseguição entre a Guarda Civil Municipal (GMS) e criminosos na tarde desta quarta-feira (6), em Portal Jacaraípe, na Serra. Segundo a GCM, o caso aconteceu após uma tentativa abordagem aos suspeitos depois de uma denúncia que eles teriam roubado um celular. Como não respeitaram o pedido, iniciou-se a perseguição.
Durante a ocorrência, o veículo acabou batendo em um poste e todos os cinco acusados foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde, de acordo com a GCM, a ocorrência segue em andamento.
A Polícia Civil informou que "somente após a ocorrência ser entregue na Polícia Civil e a finalização das oitivas, mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante".