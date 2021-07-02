Cinco homens condenados pela Justiça são presos em Cachoeiro

Cinco pessoas condenadas pela Justiça são presas em Cachoeiro Crédito: Polícia Civil

Segundo informações da Polícia Civil, uma operação foi realizada para cumprir mandados de prisão condenatória e os cinco suspeitos detidos têm idades de 19, 34, 35, 45 e 46 anos. “Por meio de trabalhos investigativos e levantamentos de dados, conseguimos lograr êxito em cumprir os mandados de prisões em aberto, para capturar os condenados”, explicou o delegado Rafael Amaral.

O primeiro suspeito foi preso em sua residência, no bairro Coronel Borges, pela prática de roubo qualificado. Já o segundo, foi detido em uma gráfica, no bairro Gilberto Machado, por furto qualificado.

O terceiro foi capturado quando estava dentro da casa da sua mãe, no bairro Gilson Carone, por fazer ameaças à própria esposa de 31 anos de idade. O quarto suspeito foi encontrado dentro de uma oficina mecânica, no bairro Jardim Itapemirim, e o último condenado foi preso no bairro Monte Belo, ambos pela prática de crime de estupro.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, nenhum dos condenados ofereceu resistência a prisão. Os homens de 19, 34 e 45 anos de idade foram encaminhados para o Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI).

Já o condenado de 35 anos, que responde por descumprir medidas protetivas, previsto no Artigo 24 da Lei Maria da Penha, e o detido de 46 anos, que responde pelo crime de estupro, foram encaminhados para o Presídio de Xuri, em Vila Velha.