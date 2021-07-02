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Operação da polícia

Cinco homens condenados pela Justiça são presos em Cachoeiro

As prisões foram realizadas pela Polícia Civil em diferentes bairros de Cachoeiro. Eles foram condenados por crimes de roubo, furto, estupro e ameaça

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 12:46

Publicado em 

02 jul 2021 às 12:46
As prisões foram realizadas pela Polícia Civil em diferentes bairros de Cachoeiro. Os homens foram condenados por crimes de roubo, furto, crimes de estupro e de ameaça
Cinco pessoas condenadas pela Justiça são presas em Cachoeiro Crédito: Polícia Civil
Cinco pessoas condenadas pela Justiça foram presas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (30). Os homens, que já estão no presídio, foram detidos em diferentes bairros pelos crimes de roubo, furto, estupro e de ameaça.
Segundo informações da Polícia Civil, uma operação foi realizada para cumprir mandados de prisão condenatória e os cinco suspeitos detidos têm idades de 19, 34, 35, 45 e 46 anos. “Por meio de trabalhos investigativos e levantamentos de dados, conseguimos lograr êxito em cumprir os mandados de prisões em aberto, para capturar os condenados”, explicou o delegado Rafael Amaral.
O primeiro suspeito foi preso em sua residência, no bairro Coronel Borges, pela prática de roubo qualificado. Já o segundo, foi detido em uma gráfica, no bairro Gilberto Machado, por furto qualificado.
O terceiro foi capturado quando estava dentro da casa da sua mãe, no bairro Gilson Carone, por fazer ameaças à própria esposa de 31 anos de idade. O quarto suspeito foi encontrado dentro de uma oficina mecânica, no bairro Jardim Itapemirim, e o último condenado foi preso no bairro Monte Belo, ambos pela prática de crime de estupro.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, nenhum dos condenados ofereceu resistência a prisão. Os homens de 19, 34 e 45 anos de idade foram encaminhados para o Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI).
Já o condenado de 35 anos, que responde por descumprir medidas protetivas, previsto no Artigo 24 da Lei Maria da Penha, e o detido de 46 anos, que responde pelo crime de estupro, foram encaminhados para o Presídio de Xuri, em Vila Velha.
As prisões foram realizadas pela Polícia Civil em diferentes bairros de Cachoeiro. Os homens foram condenados por crimes de roubo, furto, crimes de estupro e de ameaça
Cinco pessoas condenadas pela Justiça são presas em Cachoeiro Crédito: Polícia Civil

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