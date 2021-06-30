Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fiscalização

Moradores de Cachoeiro multados em quase R$ 1 mil por não usar máscaras

Segundo a prefeitura, uma das multas foi para um estabelecimento comercial em que as vendedoras não acataram o pedido pela utilização da máscara. Os outros três foram para pessoas nas ruas

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2021 às 20:22
Durante o mês, 1.134 pessoas foram abordadas e 708 estabelecimentos foram vistoriados
Durante o mês, 1.134 pessoas foram abordadas e 708 estabelecimentos foram vistoriados Crédito: Divulgação/PMCI
Quatro pessoas acabaram multadas pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por insistirem em não usar máscara de proteção contra a Covid-19. A penalidade pelo descumprimento da legislação é o pagamento de multa de R$ 997.
A legislação passou a valer em 1º de junho. Os quatro autos de infração que resultaram em multa aconteceram durante a fiscalização dos agentes da Vigilância Sanitária. Segundo a prefeitura, uma das multas foi direcionada a um estabelecimento comercial em que as vendedoras não acataram o pedido pela utilização da máscara, feito em uma primeira visita. Os outros três foram para pessoas que insistiram em desobedecer a norma nas ruas.
Durante o mês, 1.134 pessoas foram abordadas e 708 estabelecimentos foram vistoriados. Apesar dessas infrações, não foram registradas ocorrências em que a Guarda Civil Municipal (GCM) precisasse intervir.
“Há pessoas que, infelizmente, insistem em transgredir a regra. Apesar disso, temos visto que a grande maioria da população está agindo de forma correta”, comenta o vice-prefeito de Cachoeiro Ruy Guedes, que coordena o Sistema de Comando Operacional (SCO) para combate à Covid-19 do município.
As multas somente são aplicadas, segundo o município, em caso de recusa na utilização do item. A regra vale para todos os espaços, públicos e privados em que haja trânsito de pessoas, como calçadas, praças, lojas, igrejas, escolas e transportes (ônibus, táxis, serviço remunerado por aplicativos).
O valor mínimo da multa é de R$ 997 – ou 50 UFCI (Unidade Fiscal de Cachoeiro de Itapemirim). Mas o valor pode aumentar em caso de reincidência ou de descumprimento da medida em ambiente fechado. O dinheiro das multas será direcionado ao Fundo Municipal de Saúde.
As pessoas autuadas têm 15 dias para se defender na esfera administrativa. O não pagamento poderá causar impedimento na emissão de certidões negativas municipais, por exemplo.

Veja Também

Coronavírus: ES chega a 11.479 mortes e tem mais de 517 mil casos

Doando sangue, Ednilson já ajudou a salvar 248 vidas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Covid-19 Máscara de proteção facial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados