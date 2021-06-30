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Pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.479 mortes e tem mais de 517 mil casos

A atualização do Painel Covid-19 na tarde desta quarta-feira (30) mostra que o Estado registrou 15 óbitos e 1.101 novas infecções nas últimas 24 horas

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2021 às 17:48
Uso de máscara e álcool gel: carta de economistas incentiva que governo intensifique o estímulo à adoção de medidas preventivas contra a Covid-19
Uso de máscara e álcool gel: medidas preventivas contra o novo coronavírus Crédito: Prostooleh/Freepik
Espírito Santo chegou a 11.479 mortes e tem 517.985 casos confirmados do novo coronavírus nesta quarta-feira (30). Nas últimas 24 horas, foram 15 óbitos e 1.101 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 65.392. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (64.285), seguida por Vitória (55.065) e Cariacica (39.934). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.406), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.584 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.952. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.813.
Até esta quarta-feira, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 492.011, com um acréscimo de 1.149 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

Até a tarde desta quarta-feira, um total de 1.561.888 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina. Dessas, 570.192 também já receberam a segunda dose.

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