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Atravessada na pista

Vídeo: acidente interdita a BR 482 em Cachoeiro de Itapemirim

Carreta tombou na altura do km 50, na noite desta quinta-feira (1), e pelo menos uma pessoa ficou ferida, segundo a PRF

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 21:10

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

01 jul 2021 às 21:10
Carreta tomba e interdita BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim
Carreta tomba e interdita BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma carreta tombou na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante a noite desta quinta-feira (1). Após o acidente, o veículo ficou atravessado na pista e interdita totalmente a rodovia, no trecho próximo ao Trevo de Pacotuba. Ao menos uma pessoa ficou ferida. Não há outras informações sobre vítimas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento aconteceu pouco antes das 20h e uma equipe foi acionada para ir ao local. O Corpo de Bombeiros teria prestado os primeiros socorros aos envolvidos. A reportagem demandou a assessoria da corporação e aguarda um retorno.
Vídeos enviados por outros motoristas que trafegavam na estrada mostram que a carreta ficou com as rodas para cima. Já a cabine do condutor ficou às margens da rodovia, em uma área de vegetação, de onde saía fumaça, conforme mostrado em uma das gravações. Veja abaixo:
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