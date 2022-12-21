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Presidente Kennedy

Cidade do ES há meses sem assassinato é palco de duas mortes em uma noite

O município estava a quase meio ano sem registrar homicídios, mas na noite desta terça (20), dois homens foram executados a tiros

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 17:59

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 dez 2022 às 17:59
Homem foi morto no quintal da casa em São Salvador
Em um dos crimes, homem foi morto no quintal da casa na localidade de Pedra que Mela Crédito: Leitor| A Gazeta
A polícia registrou casos violentos nessa terça-feira (20) no interior do município de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo. A pequena cidade, que há quase cinco meses não registrava um assassinato sequer, foi palco de dois crimes em uma única noite. Em um deles, um homem foi morto a tiros no quintal de casa, na localidade de Pedra que Mela. No outro, na Praia de Marobá, uma família teve a casa invadida e outra vítima foi assassinada a tiros.
Segundo a Polícia Militar, em Praia de Marobá, a equipe foi informada que um homem havia sido baleado nos fundos de uma casa. Ao entrar na residência, os militares encontraram a vítima caída entre a cama e o guarda-roupa baleado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte.
A esposa da vítima contou que estava na residência com o marido, uma amiga e dois filhos, quando ouviu gritos. Ela disse que a porta foi arrombada e neste momento, ela fugiu pela janela dos fundos com a amiga e as duas crianças.
O segundo crime, na localidade de São Salvador, a polícia foi informada pela esposa da vítima que estava na cozinha preparando a janta quando o marido saiu de casa para atender alguém. Ela conta que não ouviu alguém chamar pelo companheiro.
Após ele sair, a mulher ouviu tiros e ao olhar pela janela se deparou com o esposo caído na frente da casa e um carro saindo do local.
Segundo o delegado de Presidente Kennedy, Thiago Viana, os casos estão sendo investigados e até o momento, ninguém foi preso. "As vítimas são suspeitos antigos de envolvimento com o tráfico de drogas no município. Não sabemos se os casos possuem relação ou não", disse o delegado.  Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
A pequena cidade de Presidente Kennedy, que possui, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 11.741 habitantes, teve seu último registro de assassinato no dia 24 de julho deste ano. Na data, um homem foi morto enquanto tomava banho, na localidade de Criador

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