Cidade do ES há meses sem assassinato é palco de duas mortes em uma noite

Em um dos crimes, homem foi morto no quintal da casa na localidade de Pedra que Mela Crédito: Leitor| A Gazeta

A polícia registrou casos violentos nessa terça-feira (20) no interior do município de Presidente Kennedy , Litoral Sul do Espírito Santo. A pequena cidade, que há quase cinco meses não registrava um assassinato sequer, foi palco de dois crimes em uma única noite. Em um deles, um homem foi morto a tiros no quintal de casa, na localidade de Pedra que Mela. No outro, na Praia de Marobá, uma família teve a casa invadida e outra vítima foi assassinada a tiros.

Segundo a Polícia Militar , em Praia de Marobá, a equipe foi informada que um homem havia sido baleado nos fundos de uma casa. Ao entrar na residência, os militares encontraram a vítima caída entre a cama e o guarda-roupa baleado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte.

A esposa da vítima contou que estava na residência com o marido, uma amiga e dois filhos, quando ouviu gritos. Ela disse que a porta foi arrombada e neste momento, ela fugiu pela janela dos fundos com a amiga e as duas crianças.

O segundo crime, na localidade de São Salvador, a polícia foi informada pela esposa da vítima que estava na cozinha preparando a janta quando o marido saiu de casa para atender alguém. Ela conta que não ouviu alguém chamar pelo companheiro.

Após ele sair, a mulher ouviu tiros e ao olhar pela janela se deparou com o esposo caído na frente da casa e um carro saindo do local.

Segundo o delegado de Presidente Kennedy, Thiago Viana, os casos estão sendo investigados e até o momento, ninguém foi preso. "As vítimas são suspeitos antigos de envolvimento com o tráfico de drogas no município. Não sabemos se os casos possuem relação ou não", disse o delegado. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.