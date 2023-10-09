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Insegurança

Ciclista tem bicicleta de R$ 7 mil roubada durante 'pedal' na Cinco Pontes

Vítima, um homem de 48 anos, contou que foi abordado por dois criminosos quando estava passando na parte da estrutura destinada a pedestres e ciclistas
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

09 out 2023 às 11:48

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 11:48

Um ciclista de 48 anos foi rendido por dois bandidos e teve sua bicicleta, avaliada em cerca de R$ 7 mil, e o celular roubados. O homem estava realizando um 'pedal' – prática esportiva de pedalar – no momento do crime e foi abordado pela dupla quando passala pela Cinco Pontes, em Vila Velha, na tarde de domingo (8).
O homem assaltado é morador de Cariacica e registrou boletim de ocorrência na Delegacia Regional do município. Em relato que consta no documento, ele disse que os criminosos estavam armados e em duas bicicletas quando o interceptaram na parte da Cinco Pontes destinada a pedestres e ciclistas. Após o roubo, os indivíduos fugiram em direção ao bairro São Torquato, em Vila Velha.
Polícia Civil informou que o casso está sob investigação do 9º Distrito de Polícia de Vila Velha, que trabalhará para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. A corporação ressaltou ainda que a população pode denunciar por meio do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Por mês, mais de 200 roubos a ciclistas neste ano

De janeiro a setembro de 2023, foram registrados 1853 roubos de bicicletas em Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, enquanto no mesmo período em 2022 foram 1842.
Os dados constam no Painel de Crimes Contra o Patrimônio, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e consideram ocorrências registradas junto à polícia – podem ser maiores, se somadas às situações em que a vítima não comunica o crime.
Vila Velha é o município com mais ocorrências, tanto em 2023 quanto em 2022. Neste ano, foram 799 roubos de bicicleta contra 784 no ano passado. No entanto, Jardim da Penha aparece como o bairro com mais registros deste tipo de crime, com 123 bicicletas roubadas em 2023 e 147 em 2022.
Ciclista tem bicicleta de R$ 7 mil roubada durante 'pedal' na Cinco Pontes

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