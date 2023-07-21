Ciclovia na orla da Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Roubos de bicicletas crescem na Grande Vitória: veja dias, horários e bairros

Aumentaram os casos de roubos de bicicletas registrados na Grande Vitória neste ano. De janeiro a junho de 2023, foram 1.311 ocorrências deste tipo de crime em Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, enquanto no mesmo período de 2022 foram 1.218 – 93 a menos. Os dados constam no Painel de Crimes Contra o Patrimônio, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e consideram ocorrências registradas junto à polícia – podem ser maiores, se somadas as situações em que a vítima não comunica o crime.

Entre os municípios com mais roubos de bicicletas registrados, no topo aparece Vila Velha – tanto em 2022 (552) quanto neste ano, quando 598 bikes foram roubadas de janeiro a junho. No entanto, quando o recorte é por bairros onde mais ocorre esse tipo de crime, o ranking traz Jardim da Penha (85) e Jardim Camburi (64), em Vitória, e Parque Residencial Laranjeiras (63), na Serra, nas três primeiras posições.

A região de Vila Velha aparece em seguida com Praia da Costa (59), Itapuã (55), Glória (52), Praia de Itaparica (43), Coqueiral de Itaparica (38), Centro de Vila Velha (29) e Divino Espírito Santo (28).

Quando expandimos os dados para todo o Espírito Santo, os registros apontam 1795 roubos de bicicletas nos primeiros seis meses deste ano, com Vila Velha liderando o ranking estadual, seguida de Vitória e Serra. Os municípios, inclusive, também foram os que mais tiveram este tipo de crime de janeiro a junho de 2022. Ao todo, 1.654 ocorrências foram registradas no ano passado no Estado.

Horários e dias da semana com mais roubos de bikes

Ainda conforme os dados de Crimes Contra o Patrimônio da Sesp, os horários mais perigosos, com mais riscos de roubos de bicicletas considerando cinco municípios da Grande Vitória – Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória – são entre o fim da tarde e o início da noite. Em relação aos dias da semana, as terças-feiras tiveram os maiores números de roubos de bikes em 2023 e 2022. No ano passado, foram 204, e, neste ano, 237.

Ferramenta de trabalho há 20 anos

Seja para trabalhar, por lazer ou para praticar exercícios, a bicicleta é um veículo imprescindível para muitas pessoas, como o Geraldo Santiago, que há 20 anos usava o veículo para trabalhar – não usa mais porque desde que teve a bike roubada, ele precisou começar a trabalhar a pé ao vender marmitas.

O crime aconteceu na madrugada do último sábado (15), no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Em entrevista à TV Gazeta, ele relatou que o criminoso cortou os fios do portão eletrônico da casa dele, entrou na garagem e levou sua bicicleta azul cargueiro. "Eu tinha bicicleta há 20 anos. É meu serviço. De manhã, quando levantei e fui pegar a bicicleta, cadê minha bicicleta? Tinham levado", lamentou.

Geraldo Santiago agora precisa vender as quentinhas da esposa a pé Crédito: Roberto Pratti

Eneas contou à reportagem de A Gazeta que sua vida gira em torno do ciclismo. Recém-recuperado de um câncer, o paratleta decidiu voltar a competir dentro e fora do Estado.

“Devido ao fato de ter parado por dois anos, para tratamento do câncer, tive que vender equipamentos. Em maio de 2022, voltei a pedalar e participei, no último domingo (4), do desafio Padre José de Anchieta. Pedalo em uma perna só. A outra perdi por conta de um tumor”, conta Eneas.

A bicicleta furtada é de um patrocinador de Eneas. Mais de um mês depois, ele ainda não tem nenhuma pista de onde está seu veículo.

Paraciclista tem bicicleta furtada e pede ajuda para encontrar Crédito: Acervo Pessoal

Dificuldade em recuperar bicicletas roubadas

O titular do 6° Distrito de Polícia de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio, afirmou à TV Gazeta que há dificuldade em recuperar bicicletas roubadas.

“Infelizmente não há nenhuma lei que estabeleça um registro desses veículos. Então fica difícil, até mesmo impossível, em muitas situações, a identificação do proprietário do produto, mesmo quando a polícia desconfia que se trata de um produto de furto ou roubo”, disse.

Segundo o delegado, a forma de preencher o boletim de ocorrência pode aumentar as chances de recuperação. “Tem um canto específico para descrição do bem furtado, que é o campo objeto, e lá as vítimas devem descrever com maior riqueza de detalhes possíveis o produto roubado. Especificando, inclusive, pequenas avarias, pequenos sinais identificadores que distinguem esse produto dos demais.

O roubo de bicicletas alimenta uma rede de crimes, que é sustentada por que compra produtos roubados. “Temos muitas pessoas que não se importam em adquirir produtos roubados. Elas até tem uma noção, sabem ou deveriam saber que se trata de um produto de crime, mas não se importam com isso. Uma compra de uma bicicleta roubado pode caracterizar vários crimes diferentes, um deles especificamente, o dono de uma bicicletaria que se propõe a vender produtos de crimes podem ser presos em flagrante.”

É importante que seja feito o registro de ocorrência em caso de furto ou roubo de bicicletas, ou de qualquer outro objeto, para que os crimes sejam investigados. Veja, ainda, algumas formas de proteger e aumentar as chances de recuperar a bike, em casos de furtos e roubos: