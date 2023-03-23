Ciclista morre atropelado e motorista foge do local em Afonso Cláudio

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestou socorro a vítima, que não resistiu aos ferimentos Crédito: Divulgação | Sesa

Um ciclista de 75 anos morreu atropelado por um carro na manhã dessa quarta-feira (22), na Rodovia Sebastião Alves de Lima, no distrito de Vargem Grande, em Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A corporação não informou os nomes dos envolvidos.

A PM informou que, quando os militares chegaram ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava socorrendo o ciclista, que não resistiu aos ferimentos.

Uma testemunha relatou aos militares que um carro que seguia no sentido Vargem Grande - Fazenda Guandu realizou uma ultrapassagem quando atropelou o ciclista, que trafegava na mesma direção. O idoso caiu desacordado no meio da pista.

O motorista do veículo fugiu do local após o atropelamento. Militares alertaram as demais equipes sobre o ocorrido e, durante as diligências, conseguiram localizar a residência do motorista.

A Polícia Militar contou que foi feito contato com a esposa dele, que ligou para o marido. O homem assumiu a autoria do atropelamento, porém, não quis informar sua localização. Buscas foram realizadas em toda a extensão rural, mas o condutor não foi encontrado.