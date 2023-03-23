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Vítima tinha 75 anos

Ciclista morre atropelado e motorista foge do local em Afonso Cláudio

Idoso morreu no local, nesta quarta-feira (22); PM localizou casa do motorista e a esposa ligou para ele, que assumiu a autoria do atropelamento, mas não informou onde estava

Publicado em 23 de Março de 2023 às 12:43

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 mar 2023 às 12:43
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestou socorro a vítima, que não resistiu aos ferimentos Crédito: Divulgação | Sesa
Um ciclista de 75 anos morreu atropelado por um carro na manhã dessa quarta-feira (22), na Rodovia Sebastião Alves de Lima, no distrito de Vargem Grande, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A corporação não informou os nomes dos envolvidos.
A PM informou que, quando os militares chegaram ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava socorrendo o ciclista, que não resistiu aos ferimentos.
Uma testemunha relatou aos militares que um carro que seguia no sentido Vargem Grande - Fazenda Guandu  realizou uma ultrapassagem quando atropelou o ciclista, que trafegava na mesma direção. O idoso caiu desacordado no meio da pista.
O motorista do veículo fugiu do local após o atropelamento. Militares alertaram as demais equipes sobre o ocorrido e, durante as diligências, conseguiram localizar a residência do motorista.
A Polícia Militar contou que foi feito contato com a esposa dele, que ligou para o marido. O homem assumiu a autoria do atropelamento, porém, não quis informar sua localização. Buscas foram realizadas em toda a extensão rural, mas o condutor não foi encontrado.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que, até o momento, o suspeito não foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.

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