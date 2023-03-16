Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bateram de frente

Acidente entre duas motos deixa um morto e um ferido em Afonso Cláudio

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu durante uma ultrapassagem em local proibido, na manhã desta quarta-feira (15), na ES 484
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 mar 2023 às 12:44

Publicado em 16 de Março de 2023 às 12:44

Um motociclista morreu e outro ficou ferido em um acidente no final da manhã desta quarta-feira (15), na ES 484, na localidade de Alto Graminha, zona rural de Afonso Cláudio, próximo ao trevo de acesso à Mata Fria, Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a colisão aconteceu por volta de 11h30, durante uma ultrapassagem em local proibido. 
A PM informou que testemunhas relataram, conforme imagens do acidente captadas por câmera de segurança, a batida ocorreu, quando o condutor de uma das motos de 35 anos tentou ultrapassar um caminhão em local proibido e colidiu de frente com outra motocicleta, que era conduzida pelo Ervino Ebert, de 58 anos, que faleceu no local.
O motociclista ferido foi socorrido com várias lesões pelo corpo. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital São Vicente de Paulo, em Afonso Cláudio.
Polícia Civil informou que a perícia foi acionada no início da tarde, por volta das 12h50. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Veja Também

Homem tenta fugir após matar primo, dá nome falso e acaba preso em Viana

PM dispersa confusão entre torcedores após jogo do Botafogo no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Afonso Cláudio Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU
Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados