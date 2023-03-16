Acidente entre duas motos deixa um morto e um ferido em Afonso Cláudio

Um motociclista morreu e outro ficou ferido em um acidente no final da manhã desta quarta-feira (15), na ES 484, na localidade de Alto Graminha, zona rural de Afonso Cláudio, próximo ao trevo de acesso à Mata Fria, Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a colisão aconteceu por volta de 11h30, durante uma ultrapassagem em local proibido.
A PM informou que testemunhas relataram, conforme imagens do acidente captadas por câmera de segurança, a batida ocorreu, quando o condutor de uma das motos de 35 anos tentou ultrapassar um caminhão em local proibido e colidiu de frente com outra motocicleta, que era conduzida pelo Ervino Ebert, de 58 anos, que faleceu no local.
O motociclista ferido foi socorrido com várias lesões pelo corpo. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital São Vicente de Paulo, em Afonso Cláudio.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada no início da tarde, por volta das 12h50. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares.