Acidente entre duas motos deixa um morto e um ferido em Afonso Cláudio

A PM informou que testemunhas relataram, conforme imagens do acidente captadas por câmera de segurança, a batida ocorreu, quando o condutor de uma das motos de 35 anos tentou ultrapassar um caminhão em local proibido e colidiu de frente com outra motocicleta, que era conduzida pelo Ervino Ebert, de 58 anos, que faleceu no local.