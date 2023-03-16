Goleada do lado de dentro e confusão do lado de fora: assim terminou o confronto entre Botafogo e Brasiliense na noite dessa quarta-feira (15), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Após a partida, membros da organizada do time visitante provocaram os alvinegros – e policiais precisaram intervir.
De acordo com o registro inicial da Polícia Militar, "houve um princípio de tumulto" na dispersão da torcida do Brasiliense, sendo que "torcedores estavam confrontando os rivais com alguns objetos em mãos, tais como barras de ferro e pedras". Um vídeo mostra parte do que ocorreu (veja acima).
Para conter a confusão, foram usadas bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta. Os policiais também realizaram disparos de bala de borracha. Além dos militares da cavalaria, uma equipe que estava em viatura na região prestou apoio. Não houve feridos e ninguém precisou ser detido.
"A torcida foi escoltada até o trevo da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), onde o ônibus seguiu sem alteração", diz o registro. Em nota, a PM destacou que "o planejamento da partida previu reforço do policiamento, que estava presente e agiu rapidamente para evitar qualquer tipo de situação mais grave".
Botafogo x Brasiliense
Válida pela Copa do Brasil, a partida entre Botafogo e Brasiliense começou às 20h dessa quarta-feira (15), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O jogo terminou com o placar de 7 a 1 para o Glorioso. O destaque ficou com o atacante Tiquinho Soares, que balançou a rede três vezes.
Com a vitória, o Alvinegro se garantiu para a segunda fase da competição e aguarda a definição do próximo adversário. Já o Brasiliense acabou eliminado. O confronto foi assistido de perto por cerca de 3.900 torcedores, que enfrentaram bastante chuva e, em sua maioria, saíram felizes do Klebão.
PM dispersa confusão entre torcedores após jogo do Botafogo no ES