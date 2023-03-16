PM dispersa confusão entre torcedores após jogo do Botafogo no ES

(veja acima). De acordo com o registro inicial da Polícia Militar , "houve um princípio de tumulto" na dispersão da torcida do Brasiliense, sendo que "torcedores estavam confrontando os rivais com alguns objetos em mãos, tais como barras de ferro e pedras". Um vídeo mostra parte do que ocorreu

Para conter a confusão, foram usadas bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta. Os policiais também realizaram disparos de bala de borracha. Além dos militares da cavalaria, uma equipe que estava em viatura na região prestou apoio. Não houve feridos e ninguém precisou ser detido.

"A torcida foi escoltada até o trevo da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), onde o ônibus seguiu sem alteração", diz o registro. Em nota, a PM destacou que "o planejamento da partida previu reforço do policiamento, que estava presente e agiu rapidamente para evitar qualquer tipo de situação mais grave".

Botafogo x Brasiliense

Válida pela Copa do Brasil, a partida entre Botafogo e Brasiliense começou às 20h dessa quarta-feira (15), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O jogo terminou com o placar de 7 a 1 para o Glorioso . O destaque ficou com o atacante Tiquinho Soares, que balançou a rede três vezes.

Com a vitória, o Alvinegro se garantiu para a segunda fase da competição e aguarda a definição do próximo adversário. Já o Brasiliense acabou eliminado. O confronto foi assistido de perto por cerca de 3.900 torcedores, que enfrentaram bastante chuva e, em sua maioria, saíram felizes do Klebão.