'Cena de horror', diz técnica em Enfermagem esfaqueada pelo ex na Serra

"Achei que fosse morrer. Foi uma cena de horror. [Minha filha] ficou desesperada porque ela estava vendo a mãe dela. Estava muito assustada falando: 'Meu pai matou minha mãe, meu pai matou minha mãe'", contou a vítima, de 24 anos.

Além da mulher, o irmão dela, de 21 anos, e um amigo da família, de 18, também foram esfaqueados. Os dois também receberam alta.

Em entrevista à TV Gazeta nesta segunda-feira (19), a jovem revelou que marcou de pegar a filha com o ex-marido por volta de 18h, em frente à Casa de Pedra, um conhecido ponto turístico do bairro São Francisco. Ela pensou que seria seguro porque o local costuma ser movimentado aos finais de semana.

"Acho que ele achou que estava preparando alguma coisa para ele. Foi e voltou várias vezes. Ficou olhando como é que estava e nessa hora ele parou o carro. Saiu do carro e falou: 'Ué, cadê, cadê o pessoal? Sei que você não está sozinha'", contou a técnica em Enfermagem.

Segundo a mulher, depois de sair do carro, o homem voltou, pegou a faca no veículo e partiu para cima dela. Antes, ele teria mostrado para a ex que estava armado. "Meu irmão foi para cima dele enquanto ele estava me esfaqueando."

A mulher contou que o motorista de aplicativo ainda atropelou o irmão dela e ficou dando várias voltas na região depois de esfaqueá-los. Em quatro anos de relacionamento, a jovem disse que foi agredida várias vezes.

"Separamos várias vezes. Ele falando que ia mudar. Eu ficava com muita dó da minha filha, por isso eu voltava. Ele nunca mudou. Espero que ele seja preso, que ele se entregue porque o que ele fez foi uma coisa que não dá para perdoar", declarou.

O amigo da família, esfaqueado no rosto, disse que o suspeito estava muito agressivo. "O cara chegou brigando e partiu para cima deles de faca. Eu fui ajudar e acabei levando uma facada no rosto. Ele estava muito agressivo. Disse que tinha uma arma na cintura, parecia que tinha uma arma na cintura."

Homem fugiu com filha após o crime

De acordo com o boletim da Polícia Militar , após o crime, o homem entrou no carro com a faca e fugiu levando a criança em direção ao município de Fundão. A técnica em Enfermagem contou que o ex-marido entregou a filha a familiares dele.

Segundo a Polícia Civil , o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.