Homem esfaqueia a ex e outras duas pessoas e foge com a filha na Serra

Uma jovem de 24 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro ao tentar buscar a filha de três anos, que estava na casa do pai, na noite de domingo (18), no bairro São Francisco, na Serra . O irmão da vítima, de 21 anos, e um vizinho de 18 também levaram facadas ao tentarem defendê-la das agressões.

Consta em boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar que policiais foram acionados para ocorrência de tentativa de feminicídio e seguiram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, no mesmo município, onde encontraram a vítima recebendo atendimento médico.

Em conversa com os militares, a jovem contou que foi à casa do suspeito buscar a filha do casal, de três anos, quando o homem se negou a entregar a menina e pegou uma faca e passou a esfaquear a ex-companheira, atingida cinco vezes nas costas, orelha e braços. Vendo que a mulher estava sendo agredida, o irmão dela e um vizinho tentaram ajudar, mas acabaram também feridos pelo suspeito.

Após o crime, o homem fugiu com a faca, com uma suposta arma de fogo e levou a criança com ele, segundo boletim de ocorrência da PM.

Por conta da gravidade dos ferimentos, a jovem precisou ser transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Até o fechamento da ocorrência, nem o suspeito e a criança haviam sido encontrados. Ainda conforma a ocorrência da PM, o carro do homem, um Chevrolet Cobalt de cor branca, foi visto seguindo no sentido Timbuí, em Fundão.

Criança foi devolvida

Em entrevista à TV Gazeta nesta segunda-feira (19), a mulher disse que a filha foi entregue pelo ex a familiares dele. Os três feridos já receberam alta.