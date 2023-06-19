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Crime

Homem esfaqueia a ex e outras duas pessoas e foge com a filha na Serra

Jovem de 24 anos foi buscar a filha de 3 anos, que estava na casa do pai, e o homem se recusou entregar a menina, deu facadas nela e ainda no irmão dela e em um vizinho, que tentaram ajudá-la
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 jun 2023 às 09:07

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 09:07

Uma jovem de 24 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro ao tentar buscar a filha de três anos, que estava na casa do pai, na noite de domingo (18), no bairro São Francisco, na Serra. O irmão da vítima, de 21 anos, e um vizinho de 18 também levaram facadas ao tentarem defendê-la das agressões.
Consta em boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar que policiais foram acionados para ocorrência de tentativa de feminicídio e seguiram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, no mesmo município, onde encontraram a vítima recebendo atendimento médico.
Em conversa com os militares, a jovem contou que foi à casa do suspeito buscar a filha do casal, de três anos, quando o homem se negou a entregar a menina e pegou uma faca e passou a esfaquear a ex-companheira, atingida cinco vezes nas costas, orelha e braços. Vendo que a mulher estava sendo agredida, o irmão dela e um vizinho tentaram ajudar, mas acabaram também feridos pelo suspeito.
Após o crime, o homem fugiu com a faca, com uma suposta arma de fogo e levou a criança com ele, segundo boletim de ocorrência da PM.
Por conta da gravidade dos ferimentos, a jovem precisou ser transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Até o fechamento da ocorrência, nem o suspeito e a criança haviam sido encontrados. Ainda conforma a ocorrência da PM, o carro do homem, um Chevrolet Cobalt de cor branca, foi visto seguindo no sentido Timbuí, em Fundão. 

Criança foi devolvida

Em entrevista à TV Gazeta nesta segunda-feira (19), a mulher disse que a filha foi entregue pelo ex a familiares dele. Os três feridos já receberam alta. 
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

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