Um casal foi esfaqueado durante um forró no bairro Itararé, em Vitória, na madrugada deste domingo (3). Um homem teria invadido o local e golpeado as vítimas, que não tiveram a identidade divulgada. Até esta manhã, o suspeito não havia sido detido nem a motivação do crime informada.
A Polícia Militar afirmou, em nota, que o proprietário do estabelecimento contou que o autor do fato invadiu o local, feriu as duas vítimas e fugiu em seguida. Ainda segundo o relato dele, o casal foi socorrido por um veículo particular para o pronto-socorro do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam).
Casal é esfaqueado durante forró em bairro de Vitória
Ainda segundo a PM, a mulher esfaqueada foi ouvida pelos policiais e confirmou o que foi narrado pelo dono do estabelecimento. A corporação disse que não foi possível fazer contato com a outra vítima, pois o homem estava em atendimento médico. Outros detalhes não foram divulgados.
Em nota, a Polícia Civil informou que o crime será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). "Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Para que a apuração seja preservada, outras informações não serão repassadas", afirmou a corporação.