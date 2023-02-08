Casal é assaltado e trancado em banheiro de fábrica de sorvete na Serra

Casal de idosos foi rendido e assaltado na Serra Crédito: Fabrício Christ

Um casal foi assaltado por dois criminosos na noite dessa terça-feira (7), no bairro Camará, na Serra . Um dos suspeitos chegou a apertar o pescoço da mulher, que tem 63 anos, e prender ela e o marido, de 72 anos, dentro do banheiro da empresa em que eles estavam.

De acordo com a apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, as vítimas estavam no escritório de uma fábrica de sorvetes, da qual são donos, quando um dos assaltantes entrou e foi direto para cima da mulher, que estava em um balcão.

O filho da vítima conversou com a reportagem e, sem querer ser identificado, contou que o criminoso apertou o pescoço da mãe e disse “perdeu”. Nesse momento, o suspeito pegou o telefone dela e as chaves do carro. Em seguida, foi até uma sala, onde estava o pai.

O homem e a mulher, então, foram levados para o banheiro, onde foram ameaçados. “A sua vida está aqui, você escolhe”, afirmou o criminoso ao casal, segundo o relato do filho. Ainda de acordo com ele, o segundo criminoso ficou do lado de fora da empresa, aguardando.

Os dois assaltantes fugiram levando os telefones e o carro das vítimas. O veículo foi interceptado pela Polícia Militar e houve perseguição pelas ruas dos bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares, na Serra. Depois, os suspeitos abandonaram o automóvel e fugiram correndo.

O filho do casal disse que os pais estão traumatizados, mas que a família precisa continuar trabalhando.