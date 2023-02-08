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Insegurança

Casal é assaltado e trancado em banheiro de fábrica de sorvete na Serra

De acordo com o filho, os pais encerravam o expediente no estabelecimento em que são donos, quando crime aconteceu; criminosos conseguiram fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2023 às 13:39

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 13:39

Casal de idosos foi rendido e assaltado na Serra
Casal de idosos foi rendido e assaltado na Serra Crédito: Fabrício Christ
Um casal foi assaltado por dois criminosos na noite dessa terça-feira (7), no bairro Camará, na Serra. Um dos suspeitos chegou a apertar o pescoço da mulher, que tem 63 anos, e prender ela e o marido, de 72 anos, dentro do banheiro da empresa em que eles estavam.
De acordo com a apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, as vítimas estavam no escritório de uma fábrica de sorvetes, da qual são donos, quando um dos assaltantes entrou e foi direto para cima da mulher, que estava em um balcão.
O filho da vítima conversou com a reportagem e, sem querer ser identificado, contou que o criminoso apertou o pescoço da mãe e disse “perdeu”. Nesse momento, o suspeito pegou o telefone dela e as chaves do carro. Em seguida, foi até uma sala, onde estava o pai.
O homem e a mulher, então, foram levados para o banheiro, onde foram ameaçados. “A sua vida está aqui, você escolhe”, afirmou o criminoso ao casal, segundo o relato do filho. Ainda de acordo com ele, o segundo criminoso ficou do lado de fora da empresa, aguardando.
Os dois assaltantes fugiram levando os telefones e o carro das vítimas. O veículo foi interceptado pela Polícia Militar e houve perseguição pelas ruas dos bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares, na Serra. Depois, os suspeitos abandonaram o automóvel e fugiram correndo.
O filho do casal disse que os pais estão traumatizados, mas que a família precisa continuar trabalhando.
A Polícia Militar e Polícia Civil foram procuradas para dar mais informações sobre a ocorrência e as investigações. Quando houver retorno, este texto será atualizado. 

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