Casal e amigo são baleados dentro de casa em Sooretama

Três pessoas – um casal e um amigo – foram baleadas dentro de casa na noite desta terça-feira (15), no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , a mulher e os dois homens foram socorridos para o Pronto Atendimento do município e, posteriormente, encaminhados ao Hospital Rio Doce, em Linhares.

Em relato para os policiais, um dos baleados, um homem de 59 anos, disse que estava dentro da residência com a esposa e com um amigo, ambos de 58 anos, quando os três ouviram barulho de 10 disparos e, em seguida, notaram que haviam sido feridos.

PM de Sooretama foi acionada para atender ocorrência em que três pessoas foram baleadas dentro de casa Crédito: Arquivo

O homem e a esposa foram atingidos na perna, ele na coxa esquerda e ela na direita. O amigo deles foi ferido na região do glúteo. A equipe médica informou que eles não sofreram fraturas e não correm risco de morte. Os policiais conseguiram conversar com as três vítimas, que estavam lúcidas e conscientes. Para ter acompanhamento médico, o trio foi encaminhado ao Hospital Rio Doce.

O casal e o amigo contaram aos policiais que não sabem o que pode ter motivado o ataque. Segundo boletim de ocorrência da PM, moradores informaram aos militares que os possíveis alvos seriam os filhos e um genro do casal.

Polícia Civil informou que investigações e diligências estão em andamento na Delegacia de Polícia de Sooretama , e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", reforçou, em nota.