Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mulher ferida

Casal é alvo de tiros e homem morre baleado na Serra

Crime ocorreu por volta das 20h, em Nova Carapina II. Segundo relatos de moradores, criminosos em um carro preto efetuaram mais de 30 disparos contra o casal

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 22:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2022 às 22:25
Casal é alvo de tiros e homem morre baleado na Serra
Casal foi alvo de tiros em Nova Carapina II, na Serra; homem morreu no local e mulher baleada foi socorrida Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem de 34 anos morreu e uma mulher ficou ferida após o casal ser alvo de disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (21) em Nova Carapina II, na Serra. Moradores contaram à TV Gazeta que ouviram mais de 30 tiros. Foram encontradas cápsulas de dois calibres diferentes no local do crime.
Polícia Militar foi acionada às 20h. Quando os militares chegaram ao local, o homem já estava morto. A mulher estava ferida e consciente. Ela foi encaminhada a um hospital. 
Em nota,  a Polícia Militar informou que, por volta das 19h50, a corporação foi acionada para verificar a informação de que duas haviam sido alvejadas por disparos de arma de fogo em Nova Carapina II, na Serra. "Uma guarnição prosseguiu até o local, onde encontrou um homem de 34 anos já em óbito e uma mulher, de 26, ferida. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves", destacou. 
Ainda de acordo com a PM, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Veja Também

Tarde com tiros e correria no bairro São Benedito, em Vitória

PM do ES é preso suspeito de escoltar tratores furtados em MG

Criança achada morta em casa em São Mateus foi agredida, aponta laudo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia
Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados