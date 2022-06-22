Casal é alvo de tiros e homem morre baleado na Serra

Um homem de 34 anos morreu e uma mulher ficou ferida após o casal ser alvo de disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (21) em Nova Carapina II, na Serra. Moradores contaram à TV Gazeta que ouviram mais de 30 tiros. Foram encontradas cápsulas de dois calibres diferentes no local do crime.
A Polícia Militar foi acionada às 20h. Quando os militares chegaram ao local, o homem já estava morto. A mulher estava ferida e consciente. Ela foi encaminhada a um hospital.
Em nota, a Polícia Militar informou que, por volta das 19h50, a corporação foi acionada para verificar a informação de que duas haviam sido alvejadas por disparos de arma de fogo em Nova Carapina II, na Serra. "Uma guarnição prosseguiu até o local, onde encontrou um homem de 34 anos já em óbito e uma mulher, de 26, ferida. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves", destacou.
Ainda de acordo com a PM, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.