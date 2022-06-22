Casal é alvo de tiros e homem morre baleado na Serra

Casal foi alvo de tiros em Nova Carapina II, na Serra; homem morreu no local e mulher baleada foi socorrida Crédito: Leitor | A Gazeta

TV Gazeta que ouviram mais de 30 tiros. Foram encontradas cápsulas de dois calibres diferentes no local do crime. Um homem de 34 anos morreu e uma mulher ficou ferida após o casal ser alvo de disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (21) em Nova Carapina II, na Serra . Moradores contaram àque ouviram mais de 30 tiros. Foram encontradas cápsulas de dois calibres diferentes no local do crime.

Polícia Militar foi acionada às 20h. Quando os militares chegaram ao local, o homem já estava morto. A mulher estava ferida e consciente. Ela foi encaminhada a um hospital.

Em nota, a Polícia Militar informou que, por volta das 19h50, a corporação foi acionada para verificar a informação de que duas haviam sido alvejadas por disparos de arma de fogo em Nova Carapina II, na Serra. "Uma guarnição prosseguiu até o local, onde encontrou um homem de 34 anos já em óbito e uma mulher, de 26, ferida. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves", destacou.

Ainda de acordo com a PM, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.