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Lei Maria da Penha

Casal briga após flagra de vídeo pornô e homem vai preso na Serra

Mulher se deparou com o companheiro assistindo pornografia e os dois começaram a discutir. Ela alegou ter sido agredida e o caso foi parar na polícia. Após serem ouvidos, o homem foi levado para o Centro de Triagem de Viana
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

09 jul 2022 às 12:22

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 12:22

Pornografia
Homem teria sido flagrado pela companheira enquanto via um filme pornográfico, o que gerou a briga Crédito: Reprodução
O flagra de uma mulher ao companheiro que assistia a vídeos pornográficos terminou em discussão, seguida de agressão na Serra. O caso ocorreu na noite desta sexta-feira (8), no Bairro das Laranjeiras. Após brigarem, a polícia foi acionada e o caso foi registrado no Plantão Especializado da Mulher, resultando na prisão do homem por agressão.
De acordo com a assessoria da Polícia Militar, por volta das 21h40 policiais militares foram acionados para verificarem uma ocorrência de agressão. No local, uma mulher disse que flagrou o companheiro dela vendo vídeos pornôs, fato que motivou uma discussão e desencadeou em agressões.
A mulher, aponta a nota da PM, disse que sofreu lesões no rosto, braço direito e ainda recebeu golpes nas costas.
Já o homem relatou que assistia a uma propaganda de um aplicativo e a companheira teve uma crise de ciúmes, agredindo-o e deixando marcas de unha no lado esquerdo do seu rosto. Ele também afirmou que as lesões no rosto da mulher foram feitas por ela própria.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 34 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da lei Maria da Penha. A vítima solicitou uma medida protetiva de urgência (MPU) e o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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