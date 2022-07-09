Casal briga após flagra de vídeo pornô e homem vai preso na Serra

O flagra de uma mulher ao companheiro que assistia a vídeos pornográficos terminou em discussão, seguida de agressão na Serra. O caso ocorreu na noite desta sexta-feira (8), no Bairro das Laranjeiras. Após brigarem, a polícia foi acionada e o caso foi registrado no Plantão Especializado da Mulher, resultando na prisão do homem por agressão.
De acordo com a assessoria da Polícia Militar, por volta das 21h40 policiais militares foram acionados para verificarem uma ocorrência de agressão. No local, uma mulher disse que flagrou o companheiro dela vendo vídeos pornôs, fato que motivou uma discussão e desencadeou em agressões.
A mulher, aponta a nota da PM, disse que sofreu lesões no rosto, braço direito e ainda recebeu golpes nas costas.
Já o homem relatou que assistia a uma propaganda de um aplicativo e a companheira teve uma crise de ciúmes, agredindo-o e deixando marcas de unha no lado esquerdo do seu rosto. Ele também afirmou que as lesões no rosto da mulher foram feitas por ela própria.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 34 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da lei Maria da Penha. A vítima solicitou uma medida protetiva de urgência (MPU) e o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).