magem de câmera de segurança mostra suspeito de furto entrando pela portaria de condomínio em Vila Velha Crédito: Reprodução

Um casal de idosos teve o apartamento invadido e as joias, avaliadas em R$ 300 mil, furtadas. O crime aconteceu no inicio da tarde desta sexta-feira (8) em um condomínio de luxo localizado na orla de Itapuã, em Vila Velha

O apartamento invadido fica no quinto andar do prédio. No local mora um casal de 77 e 76 anos de idade, que não estava em casa no momento do furto.

Segundo a família das vítimas, os criminosos invadiram o imóvel pela porta que dá acesso à área de serviço do apartamento, beberam uma água de coco que estava na cozinha e foram até o quarto do casal.

Your browser does not support the audio element. Bandidos invadem condomínio de luxo e furtam R$ 300 mil em joias em Itapuã

Eles mexeram na cama e nas gavetas do guarda-roupas, deixaram tudo espalhado e conseguiram arrombar o cofre. Imagens feitas por moradores do prédio mostram como ficou o quarto após a invasão (veja abaixo).

As vítimas não sabem como os criminosos conseguiram driblar o esquema de segurança do condomínio para invadir o apartamento. Uma imagem mostra que pelo menos um deles entrou pela portaria.

A saída deles também foi registrada. Um deles carrega uma bolsa, na qual a família acredita que estavam as joias furtadas.

"Entraram no prédio pela portaria. Acessaram o prédio e a gente não sabe como. Alguém autorizou eles entrarem. A gente não sabe como isso ocorreu. Deve ter alguma facilidade no prédio para fazer esse acesso. Ai que está o mistério da coisa" Idosa moradora do apartamento - Vítima dos criminosos

AÇÃO DUROU 30 MINUTOS

Saída de suspeitos de furtar joais em apartamento foi registrada por câmera de segurança Crédito: Reprodução

Toda a ação dos criminosos durou mais ou menos 30 minutos. Os donos do apartamento são aposentados e costumam passar muito tempo em casa.

O que chamou a atenção da família é que os criminosos invadiram o apartamento no único momento do dia em que o casal saiu para ir ao médico. Ao retornarem, os idosos encontraram o apartamento revirado.

O genro das vítimas diz que o casal está com muito medo e sem saber o que fazer para ter mais segurança dentro do próprio apartamento.

A Polícia Militar foi acionada pelos moradores, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito na região, de acordo com o boletim de ocorrência.