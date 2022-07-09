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Vila Velha

Bandidos invadem condomínio de luxo e furtam R$ 300 mil em joias em Itapuã

O furto aconteceu na tarde desta sexta-feira (8). Casal de idosos, dono do apartamento alvo dos criminosos, tinha saído de casa para ir ao médico. Vídeo mostra quarto do casal revirado após o crime

Publicado em 

09 jul 2022 às 11:47

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 11:47

magem de câmera de segurança mostra suspeito de furto entrando pela portaria de condomínio em Vila Velha
magem de câmera de segurança mostra suspeito de furto entrando pela portaria de condomínio em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um casal de idosos teve o apartamento invadido e as joias, avaliadas em R$ 300 mil, furtadas. O crime aconteceu no inicio da tarde desta sexta-feira (8) em um condomínio de luxo localizado na orla de Itapuã, em Vila Velha.
O apartamento invadido fica no quinto andar do prédio. No local mora um casal de 77 e 76 anos de idade, que não estava em casa no momento do furto.
Segundo a família das vítimas, os criminosos invadiram o imóvel pela porta que dá acesso à área de serviço do apartamento, beberam uma água de coco que estava na cozinha e foram até o quarto do casal.
Bandidos invadem condomínio de luxo e furtam R$ 300 mil em joias em Itapuã
Eles mexeram na cama e nas gavetas do guarda-roupas, deixaram tudo espalhado e conseguiram arrombar o cofre. Imagens feitas por moradores do prédio mostram como ficou o quarto após a invasão (veja abaixo).
As vítimas não sabem como os criminosos conseguiram driblar o esquema de segurança do condomínio para invadir o apartamento. Uma imagem mostra que pelo menos um deles entrou pela portaria.
A saída deles também foi registrada. Um deles carrega uma bolsa, na qual a família acredita que estavam as joias furtadas.
"Entraram no prédio pela portaria. Acessaram o prédio e a gente não sabe como. Alguém autorizou eles entrarem. A gente não sabe como isso ocorreu. Deve ter alguma facilidade no prédio para fazer esse acesso. Ai que está o mistério da coisa"
Idosa moradora do apartamento - Vítima dos criminosos

AÇÃO DUROU 30 MINUTOS

Saída de suspeitos de furtar joais em apartamento foi registrada por câmera de segurança
Saída de suspeitos de furtar joais em apartamento foi registrada por câmera de segurança Crédito: Reprodução
Toda a ação dos criminosos durou mais ou menos 30 minutos. Os donos do apartamento são aposentados e costumam passar muito tempo em casa.
O que chamou a atenção da família é que os criminosos invadiram o apartamento no único momento do dia em que o casal saiu para ir ao médico. Ao retornarem, os idosos encontraram o apartamento revirado.
O genro das vítimas diz que o casal está com muito medo e sem saber o que fazer para ter mais segurança dentro do próprio apartamento.
A Polícia Militar foi acionada pelos moradores, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito na região, de acordo com o boletim de ocorrência.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

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